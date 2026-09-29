La 90 de ani, continuă să-și reprezinte Regele! Apariție rară a celui mai vârstnic membru al Familiei Regale

Prințul Edward, Ducele de Kent, a avut o apariție publică rară la vârsta de 90 de ani, participând duminică seară la un concert cu o încărcătură emoțională aparte, organizat la Sinfonia Smith Square din Londra. Vărul regretatei Regine Elisabeta a II-a a fost înconjurat de mai mulți membri ai familiei la evenimentul dedicat memoriei soției sale, Katharine, Ducesa de Kent, care a murit în septembrie 2025, la vârsta de 92 de ani. Concertul a fost organizat de Future Talent, organizația caritabilă fondată de ducesă pentru sprijinirea tinerilor muzicieni talentați proveniți din familii cu venituri mici.

Ducele de Kent, alături de familie la 90 de ani

Potrivit OK Magazine, Prințul Edward, Ducele de Kent, în vârstă de 90 de ani, a fost susținut de rudele sale la concertul organizat duminică seară la Sinfonia Smith Square din Londra, în memoria regretatei sale soții.

Alături de el s-a aflat fratele său mai mic, Prințul Michael de Kent, în vârstă de 84 de ani. La eveniment au participat și cei trei copii ai Ducelui și Ducesei de Kent, Lady Helen Taylor, Contele de St Andrews și Lord Nicholas Windsor, potrivit imaginilor publicate de The Telegraph.

Familia a fost completată de nepoatele cuplului, Lady Marina, a cărei nuntă a avut loc la începutul acestui an, și Lady Amelia Windsor.

Fiul Prințului și Prințesei Michael de Kent, Lord Frederick Windsor, a participat împreună cu soția sa, actrița Sophie Winkleman, cunoscută din serialul „Peep Show”, care a purtat pentru această ocazie o rochie roșie.

Prințul Michael a fost văzut folosind un dispozitiv ajutător pentru mers și fiind sprijinit în momentul în care a intrat în clădire.

Prințul Edward continuă să lucreze pentru Regele Charles

În ciuda vârstei înaintate și a problemelor de mobilitate care l-au determinat să își reducă aparițiile publice în ultimii ani, Ducele de Kent este în continuare membru activ al Familiei Regale Britanice și îndeplinește angajamente oficiale în numele Regelui Charles.

La începutul acestui an, el a apărut inclusiv la balconul Palatului Buckingham cu ocazia Trooping the Colour.

Prințul Edward este cel mai vârstnic membru în viață al Familiei Regale Britanice, iar aparițiile sale au devenit din ce în ce mai rare în ultimii ani, ceea ce a făcut ca prezența sa la concertul dedicat soției sale să fie cu atât mai semnificativă.

Un omagiu emoționant pentru Ducesa de Kent

Concertul de duminică seară a reprezentat un omagiu special adus Ducesei de Kent, care a murit la vârsta de 92 de ani, în septembrie 2025. Soțul ei, Ducele de Kent, este văr primar al regretatei Regine Elisabeta a II-a.

Prințul Edward și Katharine au împărtășit de-a lungul vieții o pasiune profundă pentru muzică, iar ducesa a transformat această dragoste într-un proiect prin care a încercat să schimbe destinele unor tineri.

În 2004, Katharine a fondat Future Talent, organizație creată pentru a-i sprijini pe tinerii muzicieni talentați proveniți din medii cu venituri reduse. Legătura sa cu organizația a continuat până la sfârșitul vieții, iar ducesa i-a lăsat prin testament suma de 10.000 de lire sterline.

Peste 40 de tineri muzicieni au urcat pe scenă

Seara a fost prezentată de Alexander Armstrong și a inclus recitalurile a peste 40 de tineri muzicieni, printre care și membrii Future Talent Orchestra.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale concertului a fost interpretarea piesei „Destiny’s Journey”, compusă de Sam Nutter, fost beneficiar al programului Future Talent, special în onoarea Ducesei de Kent.

În deschiderea serii, Alexander Armstrong a vorbit despre lucrurile care au definit-o pe Katharine și despre relația sa cu oamenii pe care încerca să îi ajute.

„Dragostea lui Katharine pentru viață, dragostea ei pentru muzică, dar mai ales dragostea ei pentru oameni, în toată diversitatea lor infinită”, a spus Armstrong, potrivit The Telegraph.

„Nu era un patron distant al Future Talent”

Implicarea Ducesei de Kent în organizația pe care o fondase nu s-a rezumat la simpla asociere a numelui său cu proiectul, iar Alexander Armstrong a povestit că aceasta prefera să se implice direct în activitatea Future Talent și să păstreze legătura cu tinerii muzicieni.

„Katharine nu era nicidecum un patron distant al Future Talent. Nimic nu-i plăcea mai mult decât să-și suflece mânecile, să se implice și să-și murdărească mâinile. Îi plăcea să știe ce mai fac toți muzicienii. Atât de mult, încât îi suna frecvent din senin, doar pentru a afla cum se descurcă”, a povestit el.

Ducesa de Kent a murit la 92 de ani, înconjurată de familie

Katharine, Ducesa de Kent, a murit în septembrie 2025, la vârsta de 92 de ani, în locuința sa de la Palatul Kensington, având familia alături.

Slujba de înmormântare a avut loc la Catedrala Westminster și a reprezentat un moment istoric pentru Familia Regală Britanică, fiind prima slujbă funerară catolică organizată pentru un membru al familiei regale în istoria britanică modernă.

La ceremonie au participat membri de rang înalt ai Familiei Regale, printre care Regele Charles și Regina Camilla, precum și Prințul și Prințesa de Wales.

A renunțat la îndatoririle regale și a devenit profesoară de muzică

Viața Ducesei de Kent a fost neobișnuită pentru un membru al Familiei Regale Britanice. În 2002, Katharine s-a retras din îndatoririle regale, a renunțat la folosirea titulaturii HRH, Alteța Sa Regală, și s-a îndepărtat de viața oficială de la Curte.

A ales în schimb să predea muzică într-o școală primară de stat din Hull, ducând o viață mult mai discretă decât cea asociată în mod obișnuit unui membru al familiei regale.

Ducesa și-a dedicat o mare parte din viață sprijinirii altor oameni. A predat cu jumătate de normă inclusiv într-o școală frecventată de copii care locuiau în Grenfell Tower, a fost voluntar pentru organizația Samaritans și a călătorit în numeroase țări în calitate de ambasador UNICEF.

La un an după moartea sa, familia s-a reunit la Londra pentru a o comemora prin lucrul care îi fusese atât de drag în timpul vieții: muzica și sprijinirea tinerilor talentați. Pentru Ducele de Kent, care la 90 de ani apare tot mai rar în public, concertul a reprezentat și un moment profund personal, petrecut alături de copii, nepoți și de fratele său.

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