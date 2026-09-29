Planul secret al Prințului Marco: Cum a vrut să rămână și cu soția Bianca, și cu ispita Gabriella, după Insula Iubirii

Apropierea dintre Prințul Marco și Gabriella a trecut la următorul nivel. Cei doi au discutat deschis despre relația lor, iar soțul Biancăi Ghiurcă are deja un plan pentru momentul în care se vor încheia filmările la Insula iubirii. Cum are de gând să o țină aproape pe ispită?

Imaginile au fost difuzate în episodul 7, în casa băieților, pe AntenaPlay. Marco și Gabriella au avut un dialog deschis despre cum ar putea evolua legătura lor, atât pe Insula iubirii, cât și după terminarea filmărilor.

Ce plan are Prințul Marco cu ispita Gabriella

Prințul nu are de gând să se despartă așa ușor de ispita de care s-a apropiat periculos de mult (vezi AICI imagini de la date), iar în acest sens a pus deja la cale un plan. El i-a mărturisit că își dorește să-i devină „prietenă” și speră că Bianca, soția lui, să o accepte în acest rol.

Gabriella: Cum te simți când ești cu mine? Marco: Păi asta e problema… că mă simt bine. Tu ești ca dracu, dar… altfel nu aveam cum să mă supun probei. Ea poate interpreta diferit… Gabriella: Nu poate interpreta nimci rău pentru că nu facem nimic. Marco: Eu îți promit că nu fac nimic… indiferent că sunt camere de filmat sau nu. Gabriella: Nu mă intersează camerele. Daci vrei, vorbim când ieșim. Marco: Tu vrei? Eu nu vreau. Gabriella: Eu vrei să vorbești cu mine când ieșim de aici? Marco: O să vorbim, dar asta nu înseamnă că o să mă văd singur cu tine. De vorbit o să vorbim, dacă o să rămâi oarecum în pace cu Bianca… Gabriella: Ok, dar când ieșim de aici putem să vorbim la fel. Marco: Aș vrea să rămânem oarecum prieteni pentru că ești super tare și noi nu vorbim cu oricine. Avem un cerc mic de prieteni. Gabriella: Mă vezi ca pe o prietenă? Marco: Acum, da. Trebuie să facem cumva să te considere și ea (n.r Bianca) prietena ei. Îmi place să mă joc… dar trebuie să faci cumva să rămână joaca să rămână joacă. Aș vrea să mă înțelegi când am nevoie de spațiul meu, da? Gabriella: Te-am deranjat? Maroc: Nu m-ai deranjat, dar îți spun… Gabriella: Ok, dar nu trec limita.â Maroc: Problema nu ești tu. Problema sunt eu. Poate că sunt prea prietenos. Gabriella: Ești prietenos, vorbești, dar este și contextul… Nu facem nimic rău. Eu nu vreau să deranjez pe nimeni”, a fost o partea din discuția celor doi.

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