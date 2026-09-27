Cele 5 cuvinte din cauza cărora „principesa” Bianca a izbucnit în lacrimi aseară, la bonfire. Ce i-a zis Prințul Marco ispitei Gabriella: „Bianca nu mi-a..”

Cele 5 cuvinte din cauza cărora "principesa" Bianca a izbucnit în lacrimi aseară, la bonfire. Ce i-a zis Prințul Marco ispitei Gabriella: "Bianca nu mi-a.."
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Bianca Ghiurcă / Sursa foto: Captură Antena 1
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Bianca Ghiurcă a avut parte de o nouă seară extrem de dificilă la bonfire. „Principesa” a plecat cu ochii în lacrimi și s-a întors în același mod, după ce imaginile difuzate i-au arătat o apropiere tot mai mare între soțul ei, Prințul Marco, și ispita Gabriella. De această dată, nu doar gesturile dintre cei doi au făcut-o să reacționeze, ci și câteva cuvinte rostite de partenerul său.

Soția lui Marco a privit imaginile în care concurentul se bucura de compania ispitei Gabriella. Bianca a fost vizibil deranjată de gesturile dintre cei doi. Însă, ceea ce pare să o fi afectat cel mai mult au fost cuvintele pe care le-a spus partenerul său.

La bonfire, „Principesa” a urmărit momentul în care Gabriella îi făcea lui Marco un masaj facial. Deși apropierea dintre cei doi a supărat-o vizibil, declarațiile făcute ulterior de soțul ei au fost cele care au copleșit-o și au făcut-o să izbucnească în lacrimi.

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Momentul care a durut-o cel mai tare a venit atunci când Marco a făcut o comparație între ispita Gabriella și propria lui soție.

„Bianca nu mi-a făcut niciodată…”

În momentul în care a văzut secvența, Bianca a auzit și replica lui Marco despre masajul primit de la Gabriella: „Bianca nu mi-a făcut niciodată”.

Cuvintele soțului ei au afectat-o profund și au făcut-o să plângă. În același timp, Marco a mai adăugat că merge la salon pentru astfel de tratamente. Totuși, de data aceasta s-a arătat vizbil încântat de masajul Gabriellei.

Sursa foto: Captură Antena 1

Nu este prima oară când Marco își compară soția cu ispita. Chiar în episodul în care concurenții au cunoscut ispitele, Prințul a menționat că Gabriella este mai bună decât Bianca. Totul a plecat de la o discuție dintre băieți, în timp ce se îndreptau spre vilă, neștiind că microfoanele înregistrează conversația.

„Baby”, alintul care a enervat-o pe Bianca

Comparația făcută seara trecută nu a fost singurul moment care a scos-o din minți pe Bianca. Încă de la bonfire-ul trecut, concurenta recunoscuse că plecase nervoasă și mărturisea că speră ca următoarea întâlnire să-i aducă vești mai bune.

Așteptările ei au fost însă spulberate. Bianca a aflat că Gabriella i-a găsit deja un alint lui Marco: „Baby”. Gestul a fost suficient pentru ca gelozia și nemulțumirea concurentei să iasă din nou la suprafață.

Bianca Ghiurcă a plâns mult încă de când a ajuns în Thailanda. Relația cu Prințul Marco este pusă serios la încercare, iar fiecare bonfire pare să aducă noi motive de tensiune între cei doi. Mai mult, „Principesa” a recunoscut în ediția de seara trecută că simte că îl poate pierde pe soțul său.

De ce au ajuns la „Insula Iubirii”

Bianca și Prințul Marco sunt căsătoriți și au venit la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația și pentru a încerca să rezolve problemele care există între ei. Marco susține că soția sa este extrem de geloasă și că, în anumite momente, ajunge să se simtă sufocat în relație.

Pentru Bianca, însă, imaginile pe care le vede la bonfire sunt din ce în ce mai greu de digerat. Apropierea dintre Marco și Gabriella, gesturile tandre și replicile acestuia îi alimentează temerile. În același timp, concurenta pare să devină din ce în ce mai vulnerabilă.

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