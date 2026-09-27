Au divorțat sau nu Prințul Marco și „principesa” Bianca după Insula Iubirii? Detaliul care i-a dat de gol

Relația dintre Prințul Marco și Bianca a fost pusă serios la încercare în timpul participării la „Insula Iubirii”, iar apropierea concurentului de ispita Gabriella a alimentat numeroase speculații privind viitorul căsniciei lor. După filmările emisiunii, au apărut în repetate rânduri întrebări despre o posibilă despărțire sau chiar despre un divorț.

Povestea lui Marco și a Biancăi a atras atenția încă de la începutul sezonului, mai ales prin tensiunile existente între cei doi și prin modul în care concurentul a interacționat cu ispitele din resort. Apropierea sa de Gabriella a devenit unul dintre subiectele urmărite de telespectatori, iar comportamentul lui a ridicat numeroase semne de întrebare în ceea ce privește relația pe care o avea acasă.

Au divorțat sau nu Prințul Marco și „principesa” Bianca după Insula Iubirii?

În cadrul experienței de pe insulă, Marco a vorbit și despre nemulțumirile pe care le avea în căsnicia cu Bianca. Una dintre problemele pe care le-a adus în discuție a fost sentimentul că nu se bucură de suficientă libertate în relație. Concurentul a lăsat să se înțeleagă că gelozia partenerei sale și anumite limite impuse în cuplu au reprezentat surse de tensiune între ei.

În același timp, apropierea de Gabriella a alimentat și mai mult zvonurile privind o posibilă ruptură între Marco și Bianca. Gesturile și interacțiunile dintre concurent și ispită au fost atent analizate de public, iar după încheierea filmărilor au continuat să circule informații și speculații despre ceea ce s-ar fi întâmplat între soți după întoarcerea din Thailanda.

Unul dintre cele mai importante indicii vine însă chiar din prezent. Deși s-a vorbit intens despre posibilitatea ca Marco și Bianca să fi divorțat, niciunul dintre cei doi nu pare să fi renunțat la verighetă. Atât Bianca, cât și Prințul continuă să poarte inelul, detaliu care a atras imediat atenția celor care le urmăresc activitatea din mediul online.

Mai mult, și modul în care Marco poartă verigheta. Concurentul apare în continuare cu inelul pe mâna stângă, însă acesta nu este purtat pe degetul inelar, așa cum se întâmplă în mod obișnuit. Marco a ales să îl poarte pe degetul mijlociu, un detaliu care nu a trecut neobservat și care a generat comentarii în mediul online.

Nici Bianca nu pare să fi renunțat la simbolul căsătoriei lor. În imaginile publicate după încheierea filmărilor, aceasta apare în continuare purtând verigheta, alimentând astfel ipoteza că, în ciuda tuturor momentelor tensionate și a controverselor de la „Insula Iubirii”, mariajul lor nu s-ar fi încheiat.

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