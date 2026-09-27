Ce se întâmplă dacă nu îți repornești niciodată telefonul. De ce specialiștii recomandă să o faci periodic

Ce se întâmplă dacă nu îți repornești niciodată telefonul. De ce specialiștii recomandă să o faci periodic
Sursa foto: Shutterstock
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Telefonul este unul dintre dispozitivele pe care le oprim foarte rar. Mulți îl țin pornit săptămâni sau chiar luni, iar încărcarea bateriei nu presupune și oprirea aparatului. Deși smartphone-urile moderne sunt concepute să gestioneze aplicații și procese pe perioade îndelungate, un restart făcut din când în când poate avea câteva beneficii.

Dacă nu îți repornești telefonul, nu înseamnă că acesta se va deteriora sau că durata sa de viață va fi automat redusă. Sistemele de operare moderne sunt concepute să gestioneze aplicațiile și procesele care rulează perioade îndelungate.

Totuși, în timp pot apărea mici probleme software. O aplicație poate continua să ruleze necorespunzător în fundal, un proces poate consuma mai multe resurse decât ar trebui sau pot apărea probleme temporare legate de memorie ori de conexiunile telefonului.

O repornire oprește procesele care rulează și pornește din nou sistemul, motiv pentru care banala recomandare „închide-l și pornește-l din nou” poate rezolva uneori probleme precum încetinirile, blocările sau anumite dificultăți de conectare, potrivit Forbes.

Repornirea telefonului poate avea și un rol în securitate

Există însă și un alt motiv pentru care oprirea și repornirea periodică a telefonului este recomandată: securitatea.

Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA) a recomandat utilizatorilor de smartphone-uri să își oprească și să își pornească dispozitivele cel puțin o dată pe săptămână, ca una dintre măsurile care pot reduce anumite riscuri.

Motivul este că unele atacuri informatice pot utiliza cod malițios care rulează numai în memoria temporară a dispozitivului. Repornirea telefonului golește această memorie și poate întrerupe funcționarea unor astfel de amenințări. Recomandarea nu înseamnă însă că un simplu restart poate elimina orice program malițios.

Dacă malware-ul este instalat astfel încât să rămână pe dispozitiv după repornire sau dacă aplicația care provoacă problema este încă instalată, amenințarea poate continua să existe. Actualizarea sistemului de operare și a aplicațiilor, instalarea programelor numai din surse de încredere și protejarea conturilor rămân măsuri mult mai importante pentru securitatea telefonului.

Trebuie să repornești telefonul în fiecare zi?

Nu există un motiv pentru care un smartphone care funcționează normal să trebuiască repornit zilnic. Recomandarea NSA de a face acest lucru aproximativ o dată pe săptămână este legată în primul rând de reducerea anumitor riscuri de securitate, nu de necesitatea ca telefonul să „se odihnească”.

Un restart poate fi util și atunci când telefonul începe brusc să funcționeze mai lent, o aplicație se blochează în mod repetat, conexiunea Wi-Fi sau cea mobilă nu funcționează normal ori bateria începe să se descarce neobișnuit de repede din cauza unui proces software.

Repornirea poate opri procesul problematic și readuce funcționarea la normal.

În schimb, restartarea telefonului nu repară o baterie degradată și nici nu îi redă capacitatea pierdută în timp. Dacă autonomia scade din cauza uzurii fizice a acumulatorului, oprirea și pornirea dispozitivului nu poate inversa acest proces.

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