Lidia Buble, ”chitită” pe lux și tehnologie! Punct ochit, punct lovit!

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Lidia Buble, precum un Sherlock Holmes al tehnologiei, însoțită de dr. Watson (un amic), au pornit să răscolească Băneasa Shopping City în căutarea unei huse de iPhone 18. La ce ținută are (good game, girl!) Lidia Buble a fost ușor de reperat, iar CANCAN.RO i-a făcut câteva poze, pe care vi le prezentăm. A fost o zi cu peripeții, dar Lidia pare că s-a distrat.

Lidia Buble, 33 de ani, e o cântăreață super cunoscută, n-are sens să analizâm câți români au oftat la melodia ei, „Ochii verzi”, poate chiar cu un pahar de aerosoli în mână, în vara care tocmai a trecut. Dar ce se-ntâmplă în Mamaia mai bine rămâne în Mamaia, nu-i așa? 😀

Deci, Lidia, cu ochii ăia verzi, un tricou negru cu imprimeu, o pereche de pantaloni scurți de jeans, stil fustă clopot, foarte evazați, plus cizmele absolut fantastice, se duce la mall să caute o husă de telefon. Să vorbim puțin despre cizme, pentru că sincer ele sunt punctul forte al ținutei. Din piele, stil western, cu accesorii metalice, sunt un exemplu reușit de accent vintage la o ținută casual. Deci felicitări, Lidia, pentru achiziție!

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10 poze

Lidia Buble a ieșit la vânătoare la mall

Oficial Lidia Buble este incognito, dar e atât de haioasă și face atâtea glume și giumbușlucuri cu colegul de căutări (un bărbat tânăr), încât se prinde cam toată lumea cine e. Ca să nu fie dubii, își mai scoate din când în când ochelarii de soare.

Din păcate la principalul retailer Apple din Băneasa Shopping City nu rezolvă cazul husei lipsă, așa că Lidia și amicul zâmbitor intră și la Media Galaxy, unde iau la rând rafturile cu răbdarea unor fanatici.

Lidia Buble se dă de gol în mall, e ușor de recunoscut!

Deși are doar 33 de ani, Lidia Buble este o femeie cât se poate de matură, iar iubitul ei are aproape dublul vârstei sale. Sigur, nu e vorba de un fost sportiv, omul de afaceri Horațiu Nicolau, cu care Lidia a început o relație după despărțirea ei de Răzvan Simion, adică Răzvan de la Neatza cu Răzvan și Dani. Apropo de asta, lucrurile nu sunt încă tranșate cu Răzvan Simion, pentru că Lidia solicită în continuare în instanțe anumite sume de bani, iar problema pare una foarte încurcată, pentru că nici Răzvan Simion nu se lasă cu una-cu două – DETALII AICI.

Dar să uităm de problemele cu banii. Azi e pe lux și tehnologie. Lidia nu pare apăsată de grija termenelor în justiție. Mai bine să ne concentrăm pe look. Putem vedea în acțiune bretonul roșcat pe care Lidia Buble și-l dorea de mult timp, inspirat de Scarface – AICI avem detalii despre această masivă schimbare de look. În rest, Lidia Buble e așa cum o știm, activă, tonifiată și foarte pe val. O ajută și ochii ăia verzi, probabil!

 

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