Prințesa Diana putea ajunge Prima Doamnă a Americii! Un politician i-ar fi promis că va câștiga Casa Albă dacă se mărită cu el

Prințesa Diana ar fi luat în calcul, după divorțul de Charles, posibilitatea unei vieți complet diferite, departe de Familia Regală britanică, iar unul dintre scenariile despre care ar fi discutat cu fratele său o putea duce tocmai la Casa Albă. Charles Spencer susține în noua sa carte de memorii, „Swan Song”, că sora lui i-a mărturisit că era curtată de un politician american influent, convins că ar putea câștiga președinția Statelor Unite dacă Diana ar accepta să-i devină soție. Volumul conține însă și dezvăluiri mult mai sensibile despre ultimele luni din viața prințesei, relația ei cu chirurgul Hasnat Khan, celebrul interviu „Panorama”, dar și despre reacția pe care actualul Rege Charles ar fi avut-o după moartea fostei sale soții.

Diana și întrebarea neașteptată: ar fi fost o Primă Doamnă bună?

Potrivit Foxnews, una dintre cele mai surprinzătoare povești relatate de Charles Spencer se referă la perioada de după divorțul surorii sale, când Diana încerca să-și imagineze cum ar putea arăta viața ei în afara constrângerilor pe care le asociase atât de mult timp cu Familia Regală.

Potrivit fratelui său, Diana l-ar fi întrebat la un moment dat dacă el credea că ar putea fi o Primă Doamnă bună a Statelor Unite. Explicația pentru această întrebare era și mai neașteptată: unul dintre pretendenții americani ai prințesei, un politician puternic și mai în vârstă decât ea, ar fi încercat să o convingă că, dacă s-ar căsători cu el, victoria lui în cursa pentru Casa Albă ar fi practic asigurată.

Charles Spencer nu identifică politicianul în relatarea prezentată și susține că Diana ar fi fost mai degrabă fascinată de ideea de a locui la Casa Albă decât de perspectiva unei căsătorii cu respectivul bărbat.

Potrivit lui, sora sa era atrasă în mod jucăuș de ideea de a se reinventa într-un rol care i-ar fi făcut pe adversarii săi din Familia Regală britanică „bolnavi de gelozie”, aducând în același timp la Casa Albă o perioadă de glamour care, în imaginația ei, ar fi putut-o depăși chiar și pe cea asociată cu Jackie Kennedy.

Diana ar fi visat și la o viață normală în Africa de Sud

Casa Albă nu ar fi fost singura variantă radical diferită de viață la care Diana s-a gândit după divorț. Charles Spencer scrie că, după ce s-a îndrăgostit de chirurgul cardiolog Hasnat Khan, sora lui ar fi visat să părăsească Marea Britanie și să înceapă o nouă viață în Africa de Sud, acolo unde locuia în acel moment fratele său.

Spencer descrie planul drept un vis „naiv, dar imposibil”, născut într-o perioadă în care Diana ar fi ajuns să considere viața în Anglia „intolerabilă”.

„Ar fi putut oare, îndrăznea ea să spere, să se mute acolo împreună și să-și construiască o viață?”, scrie Charles Spencer.

În scenariul imaginat de prințesă, Hasnat Khan ar fi putut lucra într-un spital din Cape Town, iar cei doi ar fi locuit în apropierea fratelui ei, ducând o existență pe care Diana și-o imagina „fericită” și, mai ales, „normală”.

Pentru ea, scrie Spencer, cealaltă parte a lumii părea să ofere „posibilitatea unui refugiu”.

Ce susține Charles Spencer despre reacția lui Charles după moartea Dianei

Unele dintre cele mai dure pasaje ale volumului privesc însă orele care au urmat morții Prințesei Diana, în accidentul de mașină produs la Paris pe 31 august 1997.

Charles Spencer susține că, în dimineața morții surorii sale, atunci Prințul Charles i s-ar fi părut „exaltat într-un mod amețitor, ca un câștigător la loterie”, o descriere care reprezintă percepția și amintirea lui Spencer despre acea conversație.

El scrie că fostul soț al Dianei i s-a părut „ciudat de detașat, având în vedere enormitatea dezastrului”, iar privind retrospectiv momentul, Spencer spune că a ajuns să creadă că prima reacție a lui Charles ar fi fost legată de faptul că moartea Dianei îi putea permite să se căsătorească cu femeia pe care o iubea.

În carte apare și relatarea unei confruntări extrem de tensionate privind funeraliile Dianei. Spencer se opunea ideii ca William și Harry să meargă în urma sicriului mamei lor, iar disputa cu Charles ar fi degenerat.

Potrivit lui Spencer, Charles i-ar fi spus: „Fii liniștit… o vom uita destul de repede!”

Fratele Dianei susține că a rămas câteva secunde uluit înainte să-i răspundă: „Nu-mi vine să cred că tocmai ai spus asta”, după care ar fi închis telefonul.

Palatul Buckingham a reacționat la acuzațiile din carte

Dezvăluirile au determinat Palatul Buckingham să facă o declarație rară după publicarea unui fragment din volum.

„Deși, ca principiu, nu comentăm cărți, Majestatea Sa este conștientă că durerea pierderii unei surori poate tulbura rațiunea, poate afecta judecata și poate colora amintirile în moduri pe care ceilalți nu le recunosc, chiar și după mulți ani de la o asemenea pierdere”, se arată în declarația citată de Fox News.

Palatul Buckingham a precizat ulterior pentru publicație că nu va mai face alte comentarii.

Diana aproape ar fi renunțat la celebrul interviu „Panorama”

Charles Spencer revine și asupra unuia dintre cele mai controversate momente din viața publică a surorii sale, interviul acordat jurnalistului Martin Bashir pentru emisiunea BBC „Panorama”.

Potrivit relatării din carte, Diana ar fi fost expusă mai multor afirmații false, printre care că era supravegheată de MI6, că Prințul William ar fi purtat fără să știe un dispozitiv de ascultare în ceas și că bona copiilor săi ar fi rămas însărcinată cu Prințul Charles și ar fi făcut un avort.

În ciuda presiunilor și a informațiilor care îi fuseseră prezentate, Spencer susține că Diana s-a retras din proiect cu numai câteva zile înainte de data stabilită pentru interviu.

Martin Bashir și producătorul executiv al emisiunii ar fi continuat însă demersurile, iar Spencer scrie că a fost organizată o întâlnire clandestină într-o parcare. El crede că, în timpul acelei întâlniri, Diana a fost convinsă că viața sa se afla într-un pericol „iminent” și că acordarea interviului reprezenta cea mai bună modalitate prin care se putea proteja.

Charles s-ar fi plâns că părinții îl tratau „ca pe un copil”

Memoriile includ și amintirea unei conversații dintre Charles Spencer și actualul rege, purtată după funeraliile tatălui lui Spencer.

Potrivit autorului, Charles i-ar fi spus că era „norocos” pentru faptul că tatăl său murise și îi permisese astfel să intre în posesia moștenirii de familie când era încă foarte tânăr.

Spencer susține că prințul, care avea atunci 43 de ani, ar fi comparat situația sa cu aceea a cumnatului, plângându-se că, deși avea 50 de angajați, părinții continuau să-l trateze „ca pe un copil”.

În carte apare și o altă poveste despre relația dintre Charles și mama sa, Regina Elisabeta a II-a. Atunci când un curtean de rang înalt i-ar fi spus reginei că fiul său fusese deranjat de o mustrare transmisă prin intermediul acestuia, suverana ar fi replicat: „S-a supărat chiar și când l-am învățat alfabetul.”

Povestea despre urechile Prințului Charles pe care Diana i-ar fi spus-o fratelui ei

Spencer mai relatează că Diana i-ar fi povestit, la începutul relației sale cu Charles, că Regina Elisabeta ar fi luat cândva în calcul o intervenție prin care urechile fiului său să fie apropiate de cap, deoarece aspectul acestora ar fi dus la tachinarea lui la școală și la ironii în presă.

Prințul Philip s-ar fi opus însă ideii și ar fi oprit demersul.

Charles Spencer precizează el însuși că nu știe dacă această poveste era adevărată, ci doar că Diana o credea.

Afirmația făcută de Diana când i-a spus fratelui său că vrea să divorțeze

Un alt episod relatat de Spencer datează din perioada în care Diana i-a spus pentru prima dată că intenționa să divorțeze de Charles. Potrivit fratelui ei, prințesa ar fi afirmat atunci că soțul său era „îndrăgostit de valetul lui”.

Spencer scrie că afirmația i s-a părut improbabilă și că nu a insistat să afle mai multe informații, fiind mult mai preocupat în acel moment de faptul că sora lui îi spunea că mariajul și „visurile” sale ajungeau la final.

Cartea nu oferă, în fragmentul prezentat, dovezi care să confirme afirmația Dianei, astfel că aceasta rămâne o declarație pe care Spencer spune că a auzit-o de la sora sa.

Diana, dincolo de imaginea uneia dintre cele mai fotografiate femei din lume

„Swan Song” încearcă să prezinte și o latură mult mai personală a Dianei, departe de scandalurile regale și de atenția uriașă pe care presa internațională i-a acordat-o.

Charles Spencer scrie că sora lui avea interese pe care le descrie drept „tradițional feminine”, iar în copilărie colecționa numeroase animale de pluș. Îi plăceau florile, în special nu-mă-uita, asculta Beatles și David Bowie și urmărea serialul britanic „Crossroads”.

Mai târziu, Diana ar fi devenit o cititoare pasionată a romanelor de dragoste scrise de Barbara Cartland, povești construite adesea în jurul unor bărbați aristocrați și al unor tinere care, după numeroase încercări, ajungeau la finalul fericit.

Prințesa i-ar fi mărturisit fratelui ei și că văzuse musicalul „The Sound of Music” de 16 ori.

Volumul lui Charles Spencer apare cu aproape un an înainte de împlinirea a trei decenii de la moartea Prințesei Diana, care și-a pierdut viața în accidentul rutier produs la Paris pe 31 august 1997. La aproape 30 de ani de la tragedie, amintirile fratelui ei readuc în atenție atât planurile surprinzătoare pe care Diana le-ar fi avut pentru viața de după divorț, cât și conflictele și conversațiile private despre care Spencer susține că au rămas până acum în afara ochilor publicului.

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Momentul în care Prințesa Diana a decis că vrea să divorțeze de Charles. Ce i-ar fi mărturisit fratelui său