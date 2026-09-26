Narcis a spus adevărul despre comportamentul Arminei de la Insula Iubirii. Ce se întâmplă în vila fetelor, de fapt

Nemulțumirile față de Armina au devenit tot mai evidente în vila fetelor de la „Insula Iubirii”. Concurenta a fost intens comentată atât de colegele sale, cât și de ispite, care susțin că aceasta preferă să se izoleze și să participe mai puțin la activitățile de grup.

De altfel, nu este pentru prima dată când Armina și Marcel Andrei sunt acuzați că au venit în emisiune pentru expunere și notorietate.

Narcis, despre comportamentul Arminei

Una dintre situațiile care a atras atenția celor din jur a avut loc în timpul unei activități la piscină. În timp ce restul grupului participa la un meci de volei în psicină, Armina a ales să rămână pe margine, lucru care a stârnit comentarii din partea concurenților și ispitelor.

„Era pentru Armina, dar… (n.r pasa mingea)”, a fost una dintre remarcile făcute în timpul jocului.

Observând situația, Narcis Bujor și-a exprimat nedumerirea față de alegerea concurentei de a sta departe de activitățile grupului. „Băi, nu știu cum a stat toată ziua acolo în soarele ăla”, a spus acesta, în timp ce Nattasha Black a completat: „Era o căldură…”.

Discuția a continuat, iar Narcis a venit cu noi observații.

„Dar de ce se chinuie? Eu nu înțeleg, de ce se torturează așa?”, a declarat ispita.

În conversație a intervenit și una dintre ispitele masculine, care a făcut referire și la Marcel Andrei:

„Și pe cealaltă parte, bărbatu-său e la fel. Stă în cameră.”

Ce se întâmplă în vila fetelor, de fapt

În contextul tensiunilor care se acumulează în vilă, Narcis a sugerat că între Armina și restul participanților s-a creat deja o distanță vizibilă.

„S-a ajuns la un punct la care nu mai încearcă nimeni nimic”, a afirmat acesta.

La testimoniale, ispita a formulat una dintre cele mai directe critici la adresa concurentei.

„Are o energie… până și fetele o evită”, a spus Narcis Bujor.

Și unele dintre concurente au avut remarci dure la adresa Arminei.

„Nu știu ce părere avea ea despre ea, că ea e mare și tare și noi eram toți proști”, a declarat una dintre fete, semn că relația dintre Armina și celelalte concurente pare să se deterioreze tot mai mult pe parcursul experienței din Thailanda.

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