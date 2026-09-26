Suspiciune de toxiinfecție alimentară la Sibiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Suspiciune de toxiinfecție alimentară la Sibiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
Toxiinfecţie alimentară
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Autoritățile din județul Sibiu au activat sâmbătă seara Planul Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane aflate la o sală de evenimente din Avrig au început să prezinte simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.

Numărul celor care au solicitat asistență medicală a determinat mobilizarea unui dispozitiv amplu de intervenție pentru gestionarea rapidă a situației.

Suspiciune de toxiinfecție alimentară la Sibiu

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, la fața locului au fost trimise trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. În prima fază a intervenției, autoritățile au anunțat că „în aceste momente, 11 persoane acuză simptome, acestea fiind evaluate medical”.

Pe măsură ce intervenția s-a desfășurat, echipajele medicale au evaluat toate persoanele care au acuzat stări de rău. În total, 30 de persoane au fost consultate la fața locului, dintre care 29 de adulți și un minor. Medicii au efectuat triajul și au stabilit care dintre pacienți necesită investigații suplimentare în unități spitalicești.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

În urma evaluărilor, 20 de persoane au fost transportate la spital. Este vorba despre 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani, care au fost preluați de echipajele de urgență pentru investigații și tratament de specialitate.

Pentru gestionarea situației, Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit cu mai multe echipaje de tip B, iar alte trei echipaje din tura de zi au fost consemnate și menținute în stare de alertă pentru a putea interveni în cazul în care situația s-ar fi agravat.

După finalizarea operațiunilor de evaluare și transport al pacienților, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Autoritățile nu au comunicat deocamdată cauza exactă care a dus la apariția simptomelor, însă verificările continuă pentru a stabili dacă este vorba despre un caz de toxiinfecție alimentară și în ce condiții s-a produs incidental.

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