Stenogramele-cheie din ancheta morții lui Adrian Kreiner au fost publicate. Cum au pus agresorii la cale atacul

Stenogramele-cheie din ancheta morții lui Adrian Kreiner au fost publicate. Cum au pus agresorii la cale atacul
Adrian Kreiner
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La aproape trei ani de la asasinarea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ies la iveală noi detalii despre modul în care a fost organizat atacul care i-a adus sfârșitul.

Înregistrări recuperate de anchetatori din telefonul lui Cosmin Costinel Zuleam, devenite între timp probe importante în dosar, indică faptul că agresorii primiseră informații detaliate despre proprietatea victimei, sistemul de supraveghere, obiceiurile acesteia și locurile în care ar fi păstrat sume importante de bani.

Stenogramele-cheie din ancheta morții lui Adrian Kreiner au fost publicate

Una dintre înregistrări surprinde un schimb de informații despre vila lui Adrian Kreiner, persoana care oferea detalii descriind locuința și promițând să transmită inclusiv locația exactă.

„Îţi trimit acum casa ăstuia, pe care deja o vezi. E ditamai palatul. Îţi dau şi locaţia, după, când mă întorc. E ce trebuie, chiar e ce trebuie.”

Din materialele aflate la dosar reiese că imobilul a fost analizat în repetate rânduri înainte de atac. Au fost verificate camerele de supraveghere și zonele vulnerabile ale proprietății, iar celor implicați li s-au furnizat indicații despre modul în care ar putea pătrunde fără să fie observați.

„Are o cameră (n.r de supraveghere) doar la intrare, din câte am văzut eu, pe perete, sus înspre uşă. Doar în faţă am văzut, prin spate, prin astea, nu am ajuns acum, dar nu se vede prin laterale, nu are nimic pus.”

Într-un alt mesaj vocal, apar recomandări legate de neutralizarea sistemului de supraveghere, astfel încât eventualele verificări ulterioare să nu indice în mod evident intervenția atacatorilor.

„Fii atent, dar când le tai, să le tai în aşa fel încât dacă vine şi se uită ce s-a întâmplat, să nu vadă că sunt tăiate. Ori pui bold, dacă ajungi, înfipt la cablu, pui bold, ori dacă nu, faci liţă – sub cameră are o mufă de se înfiletează. Faci o liţă şi bagi în mufa aia şi înfiletezi înapoi, că pune camera în scurt. Şi nu mai filmează, nu mai face nimic camera.”

Cum au pus agresorii la cale atacul

Înregistrările conțin și informații despre situația financiară a lui Adrian Kreiner, precum și despre stilul său de viață. Cei implicați în pregătirea loviturii discutau despre afacerile acestuia și despre faptul că locuia relativ izolat.

„Are patru fabrici în Sibiu, care fac piese pentru (beep – Mercedes), are un teren de 6 hectare de marijuana, legal şi are echipă de curse. Nu că e blindat, nu bilndat, foarte blindat. Şi avantajul e că stă cam singurel el.”

Potrivit stenogramelor, cei care au pregătit atacul credeau că știau exact locul în care victima își păstra banii în locuință. Aceste detalii au reprezentat unul dintre elementele centrale ale planului pus la punct înainte de comiterea jafului, potrivit Observatornews.ro.

„Mulţi, foarte mulţi bani. Şi ţi-am zis, e cam fraierică-ghiozdănel. Şi ăsta, purcelu’, îl are în living. Are o… avea o mobilă din aia veche, scumpă. Şi doar desfăceai uşile la mobilă, jos în living acolo, şi acolo e purcelul băgat înăuntru.”

Atacul asupra lui Adrian Kreiner a avut loc în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023. Trei bărbați au pătruns în vila afaceristului, unde l-au agresat și torturat timp de mai multe ore. Victima a fost transportată la spital, însă a murit câteva zile mai târziu din cauza rănilor suferite.

În cadrul anchetei, cei trei agresori au susținut că informațiile care au stat la baza operațiunii au venit de la un bărbat din Ploiești care locuia în Sibiu. Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae au fost condamnați la închisoare pe viață, în timp ce Cosmin Costinel Zuleam, considerat de procurori liderul grupării, a primit o pedeapsă de 30 de ani de închisoare. Anchetatorii continuă căutările pentru identificarea și prinderea celor doi bărbați acuzați că au contribuit la pregătirea atacului.

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