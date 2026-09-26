Tony One, victima unui fost angajat! Cum l-a păgubit pe artist: „Pe străzi este foame mare de bani”

Tony One, în alertă după o țeapă în numele lui! O tânără a rămas fără bani
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Tony One a pus tunurile pe cei care se folosesc de numele lui și al lui Costel Biju ca să scoată bani de la oameni! Totul a pornit după ce o tânără a plătit 200 de euro pentru un videoclip pe care voia să i-l ofere cadou iubitului, dar a ajuns să fie păcălită.

Tânăra voia să-i pregătească iubitului o surpriză de majorat. Nimic complicat la prima vedere: un videoclip personalizat, cu Tony One și Costel Biju, care să ajungă la sărbătorit drept cadou.

Numai că, în loc să ajungă direct la artist sau la managerul lui, fata a ajuns să discute cu un intermediar. Iar omul respectiv i-ar fi cerut 200 de euro pentru videoclip. Tânăra a făcut plata, a trimis dovada transferului și a așteptat să primească materialul. Doar că videoclipul n-a mai apărut.

Tony One a tras un semnal de alarmă!

După ce banii au fost trimiși, tânăra ar fi primit promisiunea că videoclipul urma să fie livrat pe data de 25. A așteptat, însă lucrurile nu s-au rezolvat. Ulterior, persoana cu care discutase și-ar fi schimbat numărul de telefon. Fata a transmis că este pregătită să meargă la poliție pentru a reclama situația dacă nu își primește videoclipul comandat.

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Tony One

Tony One. Sursa foto Social media

Când a aflat ce s-a întâmplat, Tony One a intervenit imediat și a lămurit situația. Fiul lui Biju a spus că băiatul care a vorbit cu fata a făcut parte din formația lui în urmă cu aproximativ doi ani, însă colaborarea s-a încheiat între timp. Artistul a transmis și un mesaj fără echivoc pentru toți cei care vor dedicații de la el.

„Până nu vorbiți cu mine direct sau cu managerul meu, nu faceți plata nimănui pentru absolut nimic. Indiferent dacă este vorba despre un videoclip cu „La mulți ani”, un concert sau un eveniment, nu faceți plata, pentru că o să ajungeți în situația fetei care i-a scris managerului meu azi-dimineață. Și, în legătură cu băiatul acesta care a fost cu mine în formație acum 2 ani, nu are nicio treabă cu formația mea.

Nu mai este în formația mea și, de un an și jumătate, nu mai țin legătura cu el absolut deloc. Și ce credeți? S-a trezit acum o săptămână să spună că acest Cosmin, care vorbise cu fata aceasta, este vărul lui și se aștepta ca eu și tata să-i facem videoclipul.

Aveți grijă cu cine vorbiți și în cine vă încredeți, pentru că pe străzi este foame mare de bani. Dar eu, fiind un om cu suflet bun, îi voi face videoclipul fetei, pentru că a plătit niște bănuți din buzunarul ei, chiar dacă banii nu au ajuns la mine”, a spus Tony One.

Este dispus să-i facă videoclipul tinerei pe gratis

Deși banii nu au ajuns la el, Tony One a decis să nu lase fata cu ochii în soare. Artistul a spus că îi va face videoclipul comandat, pentru că tânăra a scos banii din propriul buzunar și a crezut că plătește pentru un serviciu oferit de el și de tatăl său.

În același timp, Tony a folosit întâmplarea pentru a le transmite fanilor să fie extrem de atenți înainte să trimită bani unor persoane care pretind că reprezintă un artist.

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