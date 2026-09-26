Cristina Petre a dezvăluit rezultatul biopsiei, după ce a ajuns la ATI: ”Pentru mine este un semn”

Cristina Petre a dezvăluit rezultatul biopsiei, după ce a ajuns la ATI: ”Pentru mine este un semn”
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Cristina Petre / Sursa foto: Social media
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Cristina Petre se confruntă în continuare cu probleme medicale și își monitorizează atent starea de sănătate. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a mers din nou la spital pentru investigații. Totodată, de această dată a vorbit și despre rezultatul biopsiei. Șatena a povestit ce i-au transmis medicii după ultimele analize.

După săptămâni în care a avut nevoie de îngrijiri medicale și a stat internată, Cristina Petre se află acum acasă și își continuă procesul de recuperare. Totuși, fosta parteneră de viață a lui Andrei Rotaru trebuie să rămână atentă la evoluția stării sale, motiv pentru care a mers din nou la spital. De această dată, ea a făcut o serie de investigații pentru a vedea cum se prezintă situația sa medicală.

Cristina Petre a dezvăluit rezultatul biopsiei

De când a început să se confrunte cu probleme de sănătate , Cristina Petre a împărtășit în mediul online mai multe detalii despre perioada prin care trece. Recent, aceasta a primit numeroase întrebări din partea celor care îi urmăresc activitatea. Prin urmare, vedeta a decis să le ofere un răspuns. Potrivit celor relatate de fosta concurentă la „Insula Iubirii”, ultimele investigații indică faptul că starea sa de sănătate se îndreaptă într-o direcție favorabilă.

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În urma celor mai recente investigații, șatena a aflat și concluziile medicilor în ceea ce privește biopsia. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a transmis că rezultatele primite sunt încurajatoare. Situația medicală care i-a dat bătăi de cap în ultima perioadă pare să se fi rezolvat.

După o perioadă marcată de îngrijorări și multă tensiune, aceste vești au venit ca o adevărată ușurare pentru Cristina. Acum, ea poate privi cu mai mult optimism perioada următoare și se poate concentra asupra recuperării.

„Astăzi am fost din nou la control. Mi s-a făcut ecografia, am primit și rezultatele biopsiei, iar mulțumesc lui Dumnezeu, veștile sunt bune și evoluția mea este foarte bună. Următorul consult este abia peste o lună, ceea ce pentru mine este un semn că lucrurile merg în direcția bună”, a declarat Cristina Petre, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Fosta concurenta de la „Insula iubirii” a suferit o intervenție chirurgicală

Cristina Petre se află în plin proces de recuperare, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Vedeta a ales să păstreze discreția în privința procedurii medicale, fără să ofere detalii despre natura operației. Totuși, aceasta a mărturisit că perioada de după intervenție nu a fost deloc ușoară.

În această perioadă delicată, Cristina Petre nu a fost singură. Mama sa i-a fost permanent alături și a sprijinit-o pe parcursul recuperării, ocupându-se de lucrurile de care aceasta a avut nevoie și oferindu-i suportul necesar pentru a depăși mai ușor această etapă.

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