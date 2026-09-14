Cristina Petre, un nou mesaj de pe patul de spital: „Nu ai nevoie să ți se spună că va fi bine”

Cristina Petre, un nou mesaj de pe patul de spital: „Nu ai nevoie să ți se spună că va fi bine”
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Cristina Petre
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Cristina Petre a trecut prin momente dificile. Ea a suferit o intervenție chirurgicală, despre care nu a oferit prea multe detalii, însă lucrurile s-au complicat. După ce a fost internată la secția de Terapie Intensivă, fosta soție a lui Andrei Rotaru este recunoscătoare pentru ce trăiește și a transmis un nou mesaj în mediul online.

Pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii, prima parte a acestui an nu a fost deloc ușoară. Cristina Petre și Andrei Rotaru au mers definitiv pe drumuri separate, însă problemele nu s-au încheiat aici. De curând, a ajuns pe masa de operație și, deși lucrurile păreau să fie bine inițial, au luat o turnură neașteptată.

În urma complicațiilor, șatena a fost internată la secția de Terapie Intensivă. După ce și-a revenit a împărtășit totul cu fanii, iar acum, aflată în continuare pe patul de spital, a transmis un nou mesaj important, cu o însemnătate aparte. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Cristina Petre, un nou mesaj de pe patul de spital

Cristina este recunoscătoare că acum este bine și a trecut peste ce a fost mai greu. Totodată, este fericită că are alături oamenii dragi, care o susțin și o ajută să se vindece mai repede. Printre cei care îi sunt alături se umără chiar mama ei.

În cea mai recentă postare, fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a dat de înțeles că nu are nevoie de nimic altceva, atâta timp cât cea care i-a dat viață este lângă ea.

„În unele momente nu ai nevoie să ți se spună că va fi bine. Ai nevoie doar de mama”, a scris Cristina Petre pe Instagram.

Cristina Petre și mama ei/ sursa foto: social media

Cristina Petre și mama ei/ sursa foto: social media

Fostul soț s-a îngrijorat pentru ea

Atunci când s-a aflat că fosta soție a lui Andrei Rotaru se află în spital, fanii l-au asaltat cu mesaje. Urmăritorii erau de părere că trebuia să meargă să o vadă, astfel că bărbatul nu a rămas indiferent.

Andrei Rotaru și vecina lui/ sursa foto: social media

Andrei Rotaru și vecina lui/ sursa foto: social media

El s-a afișat chiar în acele momente cu o brunetă misterioasă, despre care spune că îi este vecină, însă a vrut să clarifice situația legată de Cristina și a explicat că ea nu a acceptat ca Andrei să o viziteze.

„Da, Cristina, nici măcar la spital nu mi-a dat voie să o văd… Nici măcar când voiam să o văd, că, Doamne ferește, putea să pățească ceva grav… Nu m-a lăsat să o văd”, a scris Andrei Rotaru, în mediul online.

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