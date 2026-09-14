Jignită de Armina, Maria Covașă lansează acuzații dure pentru soția lui Marcel: ”Toată lumea știe ce a făcut la Monaco, am dovezi”

Jignită de Armina, Maria Covașă lansează acuzații dure pentru soția lui Marcel: ”Toată lumea știe ce a făcut la Monaco, am dovezi”
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Maria Covașă și Armina
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Marcel și Armina de la Insula Iubirii au fost criticați atât de ispite și ceilalți concurenți, cât și de fanii emisiunii, din cauza comportamentului de care au dat dovadă în Thailanda. Numai că soția lui „Maluma de România” nu a jignit doar participanții acestui sezon, ci a vorbit și despre Maria Covașă, fosta concurentă de care Marcel s-ar fi îndrăgostit.

Pentru că Armina a făcut câteva remarci acide la adresa Maria Covașă, blondina nu s-a mai abținut. Imediat după primul episod, fosta concurentă a atacat-o la rândul ei, în mediul online.

Acum, tânăra care i-a furat inima lui Marcel în sezonul 8 Insula Iubirii, lansează acuzații dure la adresa fostei ispite masculine. Invitată la un podcast, Maria vorbește despre activitatea pe care ar fi desfășurat-o, de fapt, Armina la Monaco. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Maria Covașă lansează acuzații dure pentru soția lui Marcel

Marcel și Armina au acceptat provocarea de a merge pentru 21 de zile în Thailanda, să își testeze relația. Șederea lor se scurtează și asta pentru că soția lui „Maluma de România” devine geloasă atunci când vede imagini cu el lângă ispitele feminine. Aceasta face un scandal de proporții cu producătorii emisiunii, iar după doar 10 zile pleacă de la show .

Maria Covașă

Maria Covașă

Nu doar față de oamenii din spatele emisiunii face remarci acide, ci și față de Maria Covașă, fosta concurentă a sezonului 8, atunci când Marcel i-a fost ispită, însă părea că i-a căzut cu tronc. Doar că blondina nu s-a abținut, iar în cadrul unui podcast a lansat acuzații serioase la adresa Arminei. Aceasta a vorbit despre activitatea pe care ar fi desfășurat-o la Monaco. Mai mult decât atât, Maria susține că are dovezi clare împotriva ei, însă nu le poate face publice.

„Știe toată lumea cu ce s-a ocupat ea înainte. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, că nu este ok. Se înțelege unde bat. Cu siguranță. Trecutul nu se șterge niciodată, acolo rămâne prezent și pe alte pagini. Nu sunt guri rele, sunt dovezi. Am, dar nu pot să le public, că nu este normal. Nu vorbesc doar așa, știu din surse sigure că s-a ocupat cu ce s-a ocupat înainte să o ia Marcel. Și repet, mă deranjează faptul că vorbește de sus, de Monaco, că ea nu-i luată de la Brăila, păi mai bine erai luată de la Brăila decât în Monaco”, a declarat Maria Covașă la Face to Face podcast.

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