Cum arăta Mădălina Apostol înainte să se retragă din viața publică? Ultima apariție la TV

Cum arăta Mădălina Apostol înainte să se retragă din viața publică? Ultima apariție la TV
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Mădălina Apostol/ sursa foto: social media
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Mădălina Apostol a murit la 40 de ani, după ce a recurs la un gest extrem. Ea și Nick Rădoi au avut o relație tumultuoasă, care a început în 2013. În ultimii ani, femeia s-a retras din viață publică, iar transformarea sa a fost una vizibilă.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 13 septembrie. Potrivit primelor informații, partenera lui Nick Rădoi și-ar fi pus capăt zilelor. Aceasta se confrunta cu depresia și urma tratament de specialitate.

Mai mult decât atât, nu a fost prima dată când a încercat să recurgă la un astfel de gest extrem. Ea s-a retras din viața publică în anul 2021, marcând atunci ultima sa apariție televizată. De atunci, șatena s-a transformat complet. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arăta Mădălina Apostol înainte să se retragă din viața publică

Ultima apariție la TV a avut loc în luna octombrie 2021. La acea vreme, nimeni nu se gândea că, cinci ani mai târziu, partenera lui Nick Rădoi va fi răpusă de depresie și va recurge la un gest necugetat.

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Veselă, cu zâmbetul pe buze și prezentă la Xtra Night Show, vedeta a vorbit despre cei trei copii ai săi, care au rămas acum fără mamă, dar și despre relația cu Nick. Pe atunci, a explicat că nu ar putea pleca niciodată definitiv din România.

„N-aș putea să las de tot România, având copiii aici. M-am descurcat tot timpul, indiferent că m-a ajutat sau nu. Nu pot să spun că nu m-a ajutat, dar anul acesta (n.r. în 2021), de frică că poate îmi prelungesc șederea în România, a preferat să se retragă, a fost stresat și cu renovarea și cu ce făcea el, lucruri de care nu mi-a spus (…) Eu am mereu cea sacrificată și tot timpul, când am fost pusă în fața situației, pe cine aleg să sacrific, oricât de mult m-am obișnuit cu acest om sau oricât de mult mi-am dorit să fiu el, el a fost primul sacrificat”, a declarat Mădălina Apostol la Xtra Night Show, în 2021.

Mădălina Apostol la Xtra Night Show

Mădălina Apostol la Xtra Night Show

Condiția impusă de Nick Rădoi să se căsătorească cu Mădălina Apostol

Un alt subiect pe care l-a abordat atunci Mădălina a fost căsătoria. Deși se cunoșteau deja de 10 ani, ea și Nick nu s-au căsătorit. Ea a povestit că partenerul i-a cerut să renunțe la România, însă i-a spus că nu poate face asta, pentru că băieții și fetița locuiesc aici.

„Cu băieții am tot dus o luptă să îi pot scoate din țară și nu am reușit. Da (n.r. tatăl lor nu a fost de acord ca ei să iasă din țară). Eu am preferat să fac o decizie, oricât de greu mi-ar fi, să merg mai departe pentru ei (…) I-am crescut singură și nu pot să îi abandonez (…) Condiția lui a fost că dacă ne căsătorim, eu nu mai vin în România decât foarte rar, iar eu nu am acceptat (…) Dacă ar fi fost această soluție, nu mai eram în România (n.r. să își poată lua copiii în America)”, a mai adăugat ea atunci.

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