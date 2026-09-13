BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi!

Partenera lui Nick Rădoi, Mădălina Apostol, a murit noaptea trecută, în jurul orei 02:00. Aceasta dispăruse de ceva vreme din peisaj și alesese să nu mai spună mare lucru despre viața ei. Acum, însă, liniștea din ultimele luni capătă o cu totul altă însemnătate.

Mădălina nu mai era genul de vedetă care să stea zi de zi în lumina reflectoarelor. A tras frâna de mână și s-a retras din online, fără explicații și fără să-și mai pună viața personală pe tavă pentru toată lumea. Ultimul semn venit din partea ei a fost în luna iulie. Atunci a postat imagini din Mexic, iar apoi… pauză. Nimic care să anunțe ce avea să urmeze.

Mădălina Apostol a murit!

Primele informații apărute după tragedie sunt cutremurătoare. Mădălina Apostol ar fi murit în jurul orei 02:00. Mai mult, în spațiul public a apărut și varianta potrivit căreia și-ar fi pus capăt zilelor. Cert este că vestea a venit pe neașteptate și i-a luat prin surprindere pe cei care o știau.

Mădălina Apostol a fost o prezență bine cunoscută în lumea mondenă. Relația cu Nick Rădoi a ținut-o în atenția publicului, iar aparițiile ei nu au trecut neobservate. În ultima perioadă, însă, Mădălina a ales să facă exact opusul: discreție totală.

Își schimbase viața radical

Nu mai împărtășea cu urmăritorii fiecare pas, nu mai era prezentă ca înainte pe rețelele sociale și își ținea viața personală pentru ea. Iar după fotografiile din Mexic, publicate în iulie, s-a lăsat liniștea.

”Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick recent, potrivit Spynews.

Acum, apropiații încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Vestea morții Mădălinei Apostol a venit din senin, iar informațiile despre ultimele sale ore sunt, momentan, puține.

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