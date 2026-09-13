Recunoști tânărul din imagine?! Azi e unul dintre cei mai apreciați chefi din România

Recunoști tânărul din imagine?! Azi e unul dintre cei mai apreciați chefi din România
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Cine este bărbatul din imagine? / Sursa foto: Social media
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Astăzi avem o provocare pentru tine! Ghicește cine este vedeta cu părul lung din imagine! În prezent, este un chef îndrăgit de public, care a participat la mai multe emisiuni de televiziune și a cucerit rapid inimile telespectatorilor. A devenit și câștigător Asia Express, unde a făcut echipă cu Sorin Brotnei, în sezonul 7 al competiției.

Dacă nu ți-ai dat seama cine este vedeta din imagine, îți mai oferim câteva indicii! Este un bucătar apreciat, cu o personalitate carismatică și o poveste de viață impresionantă. A trecut prin numeroase provocări înainte să ajungă cunoscut în lumea televiziunii și a gastronomiei, iar astăzi este una dintre vedetele îndrăgite de public.

Dacă încă nu ai ghicit, te ajutăm noi! Este chiar Nicolai Tand, chef-ul care a făcut echipă cu Sorin Brotnei și a câștigat sezonul 7 Asia Express. Dincolo de succesul său, acesta a povestit recent despre copilăria dificilă și sacrificiile pe care le-a făcut pentru familia sa.

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Sursa foto: Facebook

Povestea de viață a lui Nicolai Tand

Nicolai Tand și-a pierdut tatăl când avea doar 12 ani, iar mama sa a rămas singură cu responsabilitatea de a crește copiii. Fiind mezinul familiei, acesta a încercat să o ajute încă de la o vârstă fragedă. A mers la muncă alături de ea, inclusiv la fân, pentru a contribui la veniturile familiei.

Chef-ul a mărturisit că a urmat doar zece clase, deoarece nu i se părea corect ca mama lui să muncească singură pentru a-i asigura studiile. Mai târziu, a trecut prin mai multe meserii și perioade complicate. A lucrat la Ambulanță, pe șantier, a vândut ziare și a recurs chiar la cerșit pentru a se putea întreține.

În ciuda tuturor obstacolelor, Nicolai Tand a reușit să-și construiască o carieră de succes în gastronomie. Astăzi, este apreciat atât pentru talentul său culinar, cât și pentru naturalețea cu care se prezintă în fața publicului.

„Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci. (…)

Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand în podcastul „La Mijloc”.

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