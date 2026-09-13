Mihai Bendeac, pus la zid după mesajul controversat despre Carmen Tănase! Vedetele și internauții sar în apărarea actriței

Mihai Bendeac, pus la zid după mesajul controversat despre Carmen Tănase! Vedetele și internauții sar în apărarea actriței
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Mihai Bendeac
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Mihai Bendeac și-a pus internetul în cap după ce a făcut o declarație extrem de dură la adresa lui Carmen Tănase. Actorul a spus că se bucură că marea actriță nu mai apare la „Românii au talent” și a aruncat o acuzație grea în legătură cu perioada pandemiei. De aici până la un adevărat val de reacții a mai fost doar un pas.

Printre cei care au sărit imediat la gâtul lui Bendeac s-a numărat Lia Bugnar. Scenarista nu doar că l-a criticat pentru declarația făcută, dar i-a și amintit actorului de o întâlnire pe care au avut-o în urmă cu aproximativ un an.

Mihai Bendeac, făcut praf după atacul la adresa lui Carmen Tănase!

Lia Bugnar susține că atunci când s-au întâlnit într-o benzinărie, Bendeac s-ar fi purtat cu Carmen Tănase ca și cum ar fi fost una dintre persoanele lui preferate. Tocmai de aici vine și reproșul ei: cum poate fi acum atât de dur cu o femeie pe care, în urmă cu ceva timp, că o trata cu totul diferit?

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„Măi, Mihai Bendeac, eram în drum spre nu mai stiu ce oras cu un spectacol de-al meu în care jucau Marius, Maria si Carmen. Acu’ vreun an. Și, într-o benzinărie pe soselele patriei, s-a-ntâmplat să ne-ntâlnim cu tine care mergeai și tu nu știu unde cu nu știu ce spectacol.

Mihai Bendeac și Carmen Tănase

Mihai Bendeac și Carmen Tănase

Îmi amintesc perfect cât ai putut s-o pupi pe Carmen la propriu, dar mai ales la figurat, dacă-nțelegi unde bat. Părea efectiv omul tău preferat din univers, că am și întrebat-o dup-aia în mașină de unde e așa de prietenă cu tine, dacă ati lucrat împreună ceva sau cum s-a consolidat așa afectiune între voi.

Acuma te întreb eu pe tine, tu așa te comporți cu „cineva care a omorât oameni în pandemie”? Arunci cu complimente si glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet? Totuși ești un om încă tânăr, de unde atâta ipocrizie înghesuită-n tine?! Dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, aș mai fi zis, da’ ai fost lingușeala pe două picioare. Părea că întâlnirea aia ți-a făcut ziua, luna, anu’. Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală ce se află. Urâtă specie de om ești, băiatule… trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac”, a spus Lia Bugnar.

De la ce a pornit totul

Tot scandalul a pornit după ce Mihai Bendeac a comentat faptul că artista nu mai face parte din juriul „Românii au talent”. Actorul nu s-a oprit la o simplă observație și a lansat o acuzație extrem de serioasă la adresa lui Carmen Tănase.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie… ”, a spus Bendeac.

Replica lui a stârnit imediat scandal. Florin Răduță, fost câștigător X Factor, i-a transmis că nu se poate compara cu Carmen Tănase nici profesional, nici din punct de vedere moral. Artistul a spus că Mihai Bendeac are probleme serioase la cap și cu substanțele interzise și că nu are niciun drept să comenteze despre marea doamnă a teatrului românesc.

„Știam că ai probleme cu capul sau cu drogurile, una dintre ele ca altfel nu ne explicam de unde vin aberațiile de genul ăsta. Sau poate ești doar invidios pe nivelul actoricesc pe care îl are doamna Carmen? Cel mai probabil, pt că nu l-ai avut niciodată.

Orice ai vrea tu să faci în viața asta profesional sau din orice alt punct de vedere nu te compari cu Carmen Tănase. Să nu mai vorbim de moralitate și principii, că tu nu ai avut niciodată așa ceva. Nu îi ajungi nici măcar la degetul mic. Ești la limita inferioară a moralității.

Ați ajuns să dezbinați oamenii, la fel ca politicienii pe care i-ați ales! Uită-te în comentarii, panaramo, măcar din respect nu trebuia să instigi oamenii la așa ceva. Mai rău, sunt oameni care te aplaudă pt asemenea afirmații. Să fie de capul vostru dacă vi se pare amuzant, să îți dea Dumnezeu după suflet. Vorbești despre criminalii pe care i-ai votat”, a spus fostul câștigător X Factor, Florin Răduță.

„Ți-ai schimbat dealerul sau care e problema ta?”

Nici Timotei Onoriu, nepotul celebrei cântărețe de muzică lăutărească Gabi Luncă, nu a trecut cu vederea declarația lui Bendeac. El a spus că actrița nu a fost dată afară de la PRO TV, ci mutată la altă emisiune.

„Mihai Bendeac a spus că doamna Carmen Tănase a fost dată afară de la Pro TV pentru că a omorât oameni în pandemie. Deci doamna Carmen Tănase nu e doctor. Nu știe ea medicină, nu știe cum e cu vaccinurile, cu bolile, cu virusurile și cu toate celelalte. Și atunci vine să-i răspundă domnul doctor Mihai Bendeac. Doctorul Mihai Bendeac, fin cunoscător al boalelor și al misterelor sănătății, nu doar că știe că doamna Carmen Tănase n-avea dreptul să pună la îndoială anumite lucruri, dar știe și că din cauza opiniilor ei „au murit oameni”.

Mai țineți minte „a fost nevoie să moară oameni”? Pare aceeași mișcare mizerabilă. Dacă argumentul împotriva doamnei Carmen Tănase este că vorbea despre lucruri pe care nu le putea demonstra științific, cum a demonstrat Mihai Bendeac că niște oameni au murit din cauza vorbelor ei? Care oameni? Câți? Cum stabilim că au ascultat-o pe Carmen Tănase, că au luat o anumită decizie din cauza ei și că acea decizie le-a provocat moartea?

Facem ceva foarte interesant: combatem afirmații pe motiv că nu sunt demonstrate științific cu alte afirmații pe care nici noi nu le putem demonstra științific. Pe principiul afirmația mea e mai bună decât afirmația ta doar pentru că e a mea.

Numai că există o mică problemă cu ce spune băiatul ăsta. Au trecut niște ani și unele dintre lucrurile care atunci erau expediate instantaneu drept aberații, conspirații sau dezinformare au început să fie discutate cu totul altfel. Multe riscuri au fost recunoscute, unele certitudini de atunci au fost nuanțate, iar în alte privințe discursul științific s-a schimbat pe măsură ce au apărut date noi.

Știința are prostul obicei să evolueze. Iar când te folosești de autoritatea științei ca să-i spui altuia să tacă, ar fi bine măcar ca afirmațiile tale să treacă testul pe care i-l impui lui. Altfel nu mai e știință, ci doar: eu am voie să spun lucruri nedemonstrate, tu nu. PS: să îl anunțe cineva pe dl. dr. Bendeac că nu au dat-o afară, ci au mutat-o la altă emisiune”, a scris și Timotei Onoriu, nepotul celebrei cântărețe de muzică lăutărească Gabi Luncă.

Și internauții au intrat în forță în scandal. Unii dintre cei care au comentat l-au făcut praf pe Bendeac și au readus în discuție inclusiv relația pe care acesta o avea în trecut cu Carmen Tănase.

„Ia, uite, cine s-a găsit să o ironizeze pe Carmen Tănase! Mă, mămică…tu nu ai cum sa ajungi nici la degetul ei mic, din niciun punct de vedere. Esti doar un actoras ratat, care nu mai poate ieși din rolul de retardat dintr-un sitcom de doi lei, cu creierul muci și labil psihic.

Mi-a părut rău după banii dați pe bilet la două din piesele tale. Si după timp. Am fost la două, ca am zis sa-ti mai dau o șansă după prima. Suficient sa-mi dau seama ca tu ești Roby peste tot, de pe scena și ecran până în viața reală. Vai de capul tău…”, a spus o persoană din mediul online.

„Bendeac e „brânză bună în burduf de câine”…e urât să fii bipolar ! Niciodată nu știi ce vrei, cum vrei, cu cine vrei.”, „Zelenski de România își dă cu părerea”, au spus alți internauți.

Un alt internaut i-a amintit actorului de perioada în care o lăuda pe Carmen Tănase la iUmor și l-a întrebat direct ce s-a întâmplat între timp. Acesta a lăsat de înțeles că singura explicație pentru schimbarea de atitudine a lui Bendeac ar fi că șia schimbat dealerul.

„Vai de tine! Tot caut acel moment în care Carmen a venit la iUmor și mai aveai puțin și leșinai după ea… Și povesteai cât de specială, unică etc. este Carmen pentru tine! Ce ai, băi, băiatule? Ți-ai schimbat dealerul sau care e problema ta? Atâta falsitate într-un om n-am văzut în viața mea!”, a spus internautul.

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