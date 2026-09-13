Adevărul despre cei doi soți găsiți morți într-un jacuzzi, în timp ce se aflau în vacanță. Descoperirea făcută de anchetatori

Adevărul despre cei doi soți găsiți morți într-un jacuzzi, în timp ce se aflau în vacanță. Descoperirea făcută de anchetatori
De ce au murit cei doi în jacuzzi / Sursa foto: Social media
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Patrick Tobin și soția lui, Thomasina, au fost găsiți morți într-un jacuzzi din vila închiriată pentru vacanță, în Spania la finalul lunii august. Cei doi ar fi murit în urma unui șoc electric, iar primele informații despre circumstanțele decesului sunt cutremurătoare.

Tragedia s-a produs pe 25 august, în stațiunea Cullera, din sudul Valenciei. Thomasina și Patrick ajunseseră în Spania cu doar câteva zile înainte, pe 22 august, pentru o vacanță de două săptămâni. Vila în care s-au cazat dispunea de piscină, zonă de grătar și un spa interior, locul în care cei doi și-au găsit sfârșitul.

Inițial, anchetatorii au luat în calcul ipoteza că unul dintre cei doi soți ar fi fost absorbit de mecanismul de hidromasaj al jacuzziului, după ce o forță excesivă de aspirație i-ar fi provocat dificultăți în apă. Potrivit unei surse din anchetă, celălalt ar fi murit în timp ce încerca disperat să îl salveze.

După moartea lor, s-a descoperit că ei s-ar fi electrocutat. Un prieten apropiat al familiei a dezvăluit că autoritățile spaniole suspectează că Thomasina ar fi suferit primul șoc electric în apă. Patrick ar fi încercat să o salveze, însă ar fi fost și el electrocutat, după ce a intrat în contact cu apa.

Primele rezultate ale autopsiei au indicat un stop cardiorespirator, posibil provocat de un șoc electric. Ancheta trebuie să stabilească dacă incidentul a fost cauzat de o defecțiune a jacuzziului sau de o altă sursă de electricitate.

Sursa foto: Facebook

Copiii au descoperit trupurile părinților

În dimineața tragediei, cei doi copii ai cuplului, în vârstă de 14 și 16 ani, au mers să își trezească părinții pentru o plimbare la răsărit. Când au observat că aceștia nu se află în camere, au început să îi caute prin vilă și i-au descoperit în jacuzzi.

Copiii, ambii cu nevoi speciale, au cerut ajutorul unui vecin, care a alertat serviciile de urgență. Paramedicii și polițiștii au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru cei doi soți. Proprietatea a fost închisă, iar anchetatorii continuă verificările. În urma tragediei, copiii au fost preluați de rude din Londra și au primit sprijin psihologic.

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Gestul făcut de apropiații lui Costeluș de la Clejani în ziua înmormântării. Ți se rupe sufletul!

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