Daniel Buzdugan, în doliu! A murit mama omului de radio: ”Am rămas mai singuri ca niciodată”

Daniel Buzdugan este în doliu! Mama omului de radio s-a stins din viață. Aceasta a murit la vârsta de 91 de ani, iar astăzi, 12 septembrie, a fost condusă pe ultimul drum. Femeia și-a dat ultima suflare pe un pat de spital. Daniel Buzdugan a transmis un mesaj emoționant în memoria mamei sale.

Daniel Buzdugan trece prin momente grele după ce și-a pierdut mama. În ultima perioadă, aceasta se confrunta cu unele probleme de sănătate și era internată în spitalul din Iași. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, aceasta s-a stins din viață joi, 10 septembrie.

Daniel Buzdugan și-a condus mama pe ultimul drum

Daniel Buzdugan și-a condus astăzi mama pe ultimul drum. După ce înmormântarea a luat sfârșit, acesta și-a găsit puterea de a transmite un mesaj emoționant în mediul online în memoria acesteia. Omul de radio a mărturisit că ultima dată când a văzut-o pe cea care i-a dat viață a fost cu două zile înainte ca ea să moară.

Ultima lor întâlnire a fost extrem de emoționantă și, parcă presimțind ce avea să se întâmple, cei doi și-au luat rămas-bun de mai multe ori. Deși plănuia să se întoarcă în câteva zile să o revadă, Daniel Buzdugan nu a mai apucat să facă asta.

Chiar în ziua în care mama lui a murit, Daniel Buzdugan a mers la biserică pentru a se ruga pentru ea. Însă, fix în momentul în care părăsea locașul de cult, a primit telefonul care l-a anunțat că mama sa a murit.

„Nu mai suntem copii nici eu, nici fratele meu mai mare, Mitică. Am rămas mai singuri ca niciodată: ne-a părăsit Mama. Ultima oară am văzut-o marți. Am plecat spre București de la ea târziu, în noapte, pe la ora 23. Ne-am luat rămas-bun de cinci, de șase ori… Dădeam să ies pe ușă, dar ochii ei umezi și mâinile întinse spre mine mă întorceau de fiecare dată înapoi. I-am promis că ne revedem în weekend. Din păcate, n-a mai avut răbdare. Joi, la ora 13:23, în timp ce eu mă rugam pentru ea, Bunul Dumnezeu a ales să-i ușureze suferința. Plecasem imediat după emisiunea de la radio către Schitul Darvari. Am petrecut o oră în liniștea bisericii, rugându-mă. La doar două-trei minute după ce am ieșit pe poartă, am primit acel telefon de la spitalul din Iași… Mama plecase pentru totdeauna. M-am întors în biserică plângând, dar cu credință, să-i aprind primele lumânări pentru cei adormiți. Azi am condus-o pe ultimul drum. A fost atâta pace în jur… O slujbă intimă, caldă, binecuvântată. A plecat chiar de acasă, fiind depusă la Biserica Sf. Toma din cartierul Alexandru cel Bun, chiar lângă blocul nostru drag. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit o Mamă ca o sfântă, că ne-a vegheat și ne-a purtat de grijă până la vârsta binecuvântată de 91 de ani și că a chemat-o la El lin, fără chin. Drum lin către stele, mamă dragă! Doamne, ai grijă de mămica noastră și așază-i sufletul în lumină! Amin. Copiii tăi, Daniel și Mitică”, a transmis Daniel Buzdugan, în mediul online.

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Foto: Facebook