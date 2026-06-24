Cum se simte mama lui Daniel Buzdugan după ce a leșinat pe stradă. Anunțul făcut de prezentator

Momente de panică totală pentru Daniel Buzdugan! Cunoscutul prezentator de la Radio ZU a primit o veste neașteptată în timp ce mergea spre Iași cu caravana radio. Mama lui, în vârstă de 91 de ani, s-a prăbușit pe trotuar și a ajuns la spital.

Ceea ce trebuia să fie o vizită frumoasă în familie s-a transformat rapid într-un coșmar pe holurile spitalelor, cu medici, perfuzii și diagnostice foarte dure primite la miezul nopții.

Femeia a vrut să meargă până la piață ca să cumpere lucruri bune și să pregătească casa pentru venirea fiului ei. Din cauza temperaturilor mari, i s-a făcut brusc rău și a leșinat în mijlocul străzii. Oamenii care treceau pe acolo au văzut-o și au chemat imediat un echipaj de poliție. Agenții au ajutat-o să ajungă la ea acasă, însă starea ei s-a înrăutățit de la un minut la altul.

Mama lui Daniel Buzdugan, de urgență la spital

Daniel Buzdugan a aflat totul de pe drum și a intrat în panică, sunând imediat după ajutor. El a povestit că a avut parte de o noapte foarte grea și că medicii i-au dat un diagnostic crunt.

„Aflat în drum spre Iași, am aflat vestea cumplită: după ce a fost dusă acasă, mama a intrat într-o stare de inconștiență. Am sunat de pe drum la 112, iar o ambulanță a transportat-o la UPU Sf. Spiridon. A urmat o noapte nesfârșită, pe holurile spitalelor, cu diagnostice grele venite spre miezul nopții: fractură de bazin și suspiciune de AVC”, a spus Buzdugan.

După primele investigații făcute de medici, femeia a fost mutată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Acolo, analizele detaliate au arătat că mama prezentatorului a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Chiar dacă a trecut printr-o sperietură uriașă, Daniel Buzdugan a ținut să le mulțumească public tuturor doctorilor și asistentelor care i-au salvat mama.

„Simt o nevoie profundă de a înclina capul în fața celor care lucrează în sistemul medical din Iași, oameni care muncesc nonstop, în gărzi de noapte epuizante, gestionând sute de cazuri. Este o meserie grea, uneori hulită din exterior, dar trebuie să înțelegem că și acești oameni sunt uzați, suprasolicitați”, a spus el.

Prezentatorul a stat cu sufletul la gură

Cea mai mare frică a lui Daniel Buzdugan a fost că mama lui nu va mai putea să vorbească deloc din cauza bolii și că o va pierde definitiv. Totuși, dimineața a venit cu o veste extraordinară pentru toată familia. Femeia s-a trezit din starea critică, a început să vorbească normal și l-a recunoscut imediat pe prezentator. Vedeta a transmis un mesaj plin de emoție pentru toți cei care s-au gândit la el.

„Cea mai mare temere a mea a fost că AVC-ul ne va fura posibilitatea de a mai comunica, că o voi pierde dincolo de un zid al unei tăceri definitive. Dar în această dimineață, Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris: am găsit-o pe mama bine, vorbind și recunoscându-mă. Vă mulțumesc tuturor, sunteți cu toții în rugăciunile mele”, a spus Buzgudan.

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