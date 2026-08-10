Cântăreața din România care s-a mutat în Deltă: „Nu plătesc chirie sau întreținere”

O celebră cântăreață a făcut o schimbare radicală și s-a mutat într-un colț spectaculos al României. Nu mai plătește chirie, are cazarea și masa asigurate și spune că trăiește ca în basme.

Este vorba despre Biu Marquetti, artista originară din Havana, Cuba, care a ajuns în România în urmă cu exact 20 de ani, și a fost în trupa Mandinga. După o perioadă în care a locuit în București, Biu a făcut pasul surprinzător: în urmă cu aproximativ un an și jumătate, și-a făcut bagajele și s-a mutat în inima Deltei.

„Este tare frumos aici, e un loc de vis, pentru a te relaxa, pentru a te simți bine. Sunt aici de un an și jumătate, aici locuiesc, aici stau. Sunt în România de 20 de ani și m-am plimbat cu concertele prin toată țara, acum trăiesc această experiență. În București, vin numai în vacanță, am lăsat totul în Capitală, m-am mutat în Delta Dunării. Nu plătesc chirie sau întreținere, am asigurate, la fel ca ceilalți 33 de artiști, care cântă aici, și și mâncarea și cazarea”, a spus artista.

O celebră cântăreață s-a mutat în Deltă!

Practic, Biu a găsit o variantă de viață pe care mulți români ar putea să o considere un adevărat răsfăț: locuiește într-un resort premium, nu plătește chirie și are masa și cazarea incluse.

Viața din Deltă nu înseamnă pentru Biu doar plimbări cu barca și seri liniștite. Artista este implicată activ în divertismentul oferit turiștilor și are inclusiv rol de manager. Coordonează o echipă formată din zeci de artiști internaționali, care pregătesc spectacole pentru cei care vin să descopere Delta Dunării.

„Aici vine lume multă, chiar și iarna, avem turiști din întreaga lume, vin din America, din Germania, din Bulgaria, chiar și din Brazilia au fost acum câteva zile. Vin și români din diaspora. În acest complex eu cânt, dar sunt și manager, am în echipă 33 de artiști internaționali, dansatori din Columbia, artiști din Franța, din Argentina, din România, din Bulgaria. Organizăm seri tematice, avem seară latino, românească, pentru toate gusturile”, a mai spus Biu Marquetti.

Din Havana, în inima României

Biu Marquetti s-a născut în Havana și a ajuns în România în urmă cu două decenii. Publicul o cunoaște inclusiv din perioada în care a fost solista trupei Mandinga și din aparițiile sale televizate. A participat și la „Vocea României”, unde a făcut parte din echipa Loredanei.

De-a lungul anilor, a călătorit prin țară pentru spectacole și concerte, iar România a devenit treptat locul pe care îl numește acasă. Deși a venit din Cuba, Biu s-a adaptat surprinzător de repede. În aproximativ șase luni a început să vorbească mai fluent, iar după un an susține că putea deja să meargă singură la emisiuni TV.

„La început, am învățat câteva cuvinte, formule de salut. Înțelegeam foarte bine ce spune lumea, dar cam după 6 luni puteam să vorbesc mai fluent. Iar după un an deja eram singură pe la emisiunile TV. Am învățat să pronunț cuvintele în limba română din telenovele de pe la televizor. Apoi, după 12 ani de ședere în România, am obținut și cetățenia. Nu a fost atât de greu, trebuie să înveți Imnul, Istorie, Constituție, Geografie, am avut emoții. Am luat din prima examenul, am știu tot, învățasem bine”, a mai spus aceasta pentru Click.

Artista a trecut și examenul pentru cetățenie din prima.

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