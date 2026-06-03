Gafa care a făcut-o celebră pe solista de la Mandinga, după ce s-a mutat în România: “La unele emisiuni TV îmi plăcea ce spuneam, dar de fapt...”

Barbara Isasi a făcut dezvăluiri savuroase despre anii petrecuți în România. Artista din Mandinga recunoaște că a trecut prin multe situații amuzante din cauza limbii române, de la comenzi bizare în restaurant până la momente în care a înjurat la televizor fără să își dea seama. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta vorbește despre gafele care au făcut-o celebră, relația specială cu România, dar și ritualurile care o mențin în formă maximă.

Deși este foarte discretă cu viața personală, Barbara trăiește o relație stabilă și de lungă durată, departe de ochii lumii. Artista a mărturisit că al ei partener o susține constant, inclusiv în procesul de adaptare la viața din România și în ceea ce privește limba română. Chiar dacă evită să ofere detalii, artista susține că echilibrul din viața ei vine din stabilitatea de acasă. Își împarte timpul între România și Spania, unde se află familia și cercul ei apropiat de prieteni.

„Am înjurat mult la televizor fără să știu”

CANCAN.RO: Arăți impecabil de fiecare dată, indiferent că ești pe scenă, în vacanțe sau după drumuri lungi între țări. Ai vreun ritual de beauty sau un truc de care nu te desparți niciodată ca să te menții în forma asta?

Barbara Isasi: Am câteva ritualuri de beauty de care nu mă despart niciodată când plec de acasă, între drumuri și concerte. Mie nu îmi place să port machiaj mereu, dar folosesc întotdeauna creme de față speciale, cu pigment. Așa „păcălesc” machiajul, pentru că nu îmi place foarte mult, mai ales vara. Îmi place să am puțină culoare, deși eu oricum am tenul bronzat.

Un alt lucru important este hidratarea. Mă hidratez foarte bine, car mereu cu mine sticla mea de apă. Asta găsești întotdeauna în geanta mea. Folosesc multe săruri, creme și mă demachiez foarte bine. Fac și stretching, îmi place mult și mă ajută enorm. Îmi schimbă starea de spirit. Mănânc foarte multe fructe și legume, îmi dau energie și forță.

CANCAN.RO: Ai reușit să îmbini vibe-ul latino cu publicul din România și pari mereu într-o continuă mișcare. Ce proiecte noi pregătești în perioada următoare — muzică nouă, colaborări sau poate chiar un proiect surpriză în televiziune?

Barbara Isasi: Mă bucur foarte mult că am reușit să aducem vibe-ul latin mai aproape de publicul din România. Mereu publicul răspunde cu plăcere și bucurie la ceea ce cântăm. Pregătim foarte multă muzică nouă. Este perioada în care am lucrat la mai multă muzică decât oricând. Muncim foarte mult și acum așteptăm să o lansăm. Vibe-ul latino este din ce în ce mai apreciat și mai în trend, atât în România, cât și în afară. Față de acum 10 ani, consumul de muzică latino în România este mult mai mare. Există și posibilitatea unor colaborări cu alți artiști, precum și a unor proiecte în televiziune, dar încă nu pot confirma nimic. Cel mai des mergem în Turcia, la Antalya.

„La restaurant ceream pește cu pantofi”

CANCAN.RO: Ai spus că România a devenit a doua ta casă și că iubitul tău te-a ajutat să înveți româna. Care a fost cel mai amuzant sau stânjenitor moment pe care l-ai avut din cauza limbii?

Barbara Isasi: România a devenit pentru mine a doua casă și, încă de la început, m-am simțit foarte bine primită, apreciată și iubită. Suntem ca frații și cred că sunteți pregătiți pentru mai multă Barbara, pentru că Mandinga pregătește multe lucruri noi. Limba română este foarte frumoasă și îmi place foarte mult, dar este grea. Încă mai am probleme cu ea. Am avut multe momente haioase, delicioase chiar, pentru că nu vorbesc româna perfect. La unele emisiuni TV îmi plăcea ce spuneam în română, dar de fapt spuneam câte o înjurătură. A fost foarte amuzant. Am înjurat fără să știu că fac asta. Mie mi se părea ceva normal ce spuneam.

CANCAN.RO: După experiențele de la „Te cunosc de undeva”, unde ai intrat în tot felul de personaje, există vreun artist internațional pe care încă visezi să îl interpretezi?

Barbara Isasi: Când am colaborat cu Bella în mai multe proiecte, noi fiind străine și având accentul nostru, am fost deliciul publicului. Acum fac un amestec de limbi de nu mă mai înțeleg nici eu. Câteodată vorbesc cu mama în română, iar ea mă întreabă: „Dar ce spui acolo?”. De exemplu, când am venit în România și mergeam la restaurant, ceream pește cu pantofi. Încurcam mereu „pantof” cu „cartof”.

Barbara Isasi: La emisiunea „Te cunosc de undeva!” am interpretat o mulțime de personaje pe care nu le cunoșteam și mi-a plăcut foarte mult experiența. Mi-ar plăcea să interpretez și ceva în stilul meu, gen Thalía, Rihanna, Jennifer Lopez sau ceva latino, urban, chiar dacă este un personaj masculin. Și asta nu am spus-o niciodată, dar mi-ar plăcea și ceva foarte amuzant, să mă prostesc puțin, să ies din zona de confort. Pe plan internațional, îi admir foarte mult pe Stevie Wonder și Michael Jackson.

CANCAN.RO: Știu că acum nu ești în România. Ce faci mai exact?

Barbara Isasi: Acum sunt acasă, în Spania. Aveam nevoie de câteva zile ca să mă reconectez cu familia și cu prietenele mele, pentru că majoritatea sunt aici. Mă bucur de căldură. Este foarte cald, mă topesc.

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