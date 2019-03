Bombă în showbiz! Mihai Bendeac + o vedetă Antena 1 = LOVE. Problema e că ea este „combinată” cu altul

Mihai Bendeac rămâne în continuare cel mai convins burlac din showbiz, bărbatul nu și-a găsit încă jumătatea, însă iubește în secret o vedetă Antena 1. Dezvăluirea a fost făcută chiar de el, în cea mai recentă ediție “iUmor”, difuzată sâmbătă seara, 23 martie, unde este jurat împreună cu Delia și Cheloo.

Bendeac a recunoscut că o iubește în secret pe Barbara Isasi, solista trupei Mandinga. ”Mamă ce îmi place de fata asta. Barbara Isasi este o femeie care îți luminează nopțile. Mi-aduc aminte ca ieri, am ajuns într-o seară acasă, am deschis televizorul și dintr-o dată am văzut o fată, care era în rând cu alți cetățeni, așteptând să apese pe un buton. Când am văzut un prim-plan cu ea, mi s-a deschis sufletul. M-am îndrăgostit. Am căutat-o pe Instagram, dar nu i-am dat follow, mi-a fost rușine!”, a spus juratul iUmor.

“Ar trebuie să îi spui că o simpatizezi foarte mult și că o inviți la un fresh de măr cu morcov”, i-a sugerat Delia colegului său. Problema e că vedeta este “combinată“ cu altul, a ținut să mai precizeze artista: “Barbara, dacă te uiți la acest material, spune-i lui Bendeac că știi și că te doare în cot. Nu, spune-i adevărul, spune-i că ai prieten”.

Barbara Isasi i-a luat locul Elenei în trupa Mandinga în urmă cu trei ani, în 2016. Momentan, e sub contract cu Antena 1 și este câștigătoarea show-ului „Te cunosc de undeva”.