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Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro

De: Emanuela Cristescu 10/08/2026 | 23:14
Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro
Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro
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Un bărbat a găsit o metodă neașteptată de a face bani după ce Dunărea a început să scadă alarmant. În loc să privească neputincios cum apele se retrag, a transformat peisajul apărut în fața ochilor într-o atracție pentru turiști.

Acesta îi duce să vadă ceea ce fluviul a ținut ascuns zeci de ani, iar pentru această experiență cere 20 de euro. Totul se întâmplă în apropiere de Prahovo, Serbia, aproape de granița cu România. Aici, nivelul Dunării a coborât atât de mult încât au început să apară lucruri pe care oamenii nu le vedeau în mod normal.

Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant

Vlada a înțeles imediat că imaginile sunt spectaculoase și că turiștii vor vrea să ajungă cât mai aproape de ele. Așa a apărut mica lui afacere. Pentru 20 de euro, bărbatul îi însoțește pe curioși până în zonele unde pot fi văzute epavele ieșite la suprafață. Practic, ceea ce pentru autorități reprezintă o problemă serioasă a devenit pentru el o ocazie de a atrage turiști.

Iar oamenii au un motiv bun să plătească. Nu văd simple fiare ruginite, ci nave care au rămas pe fundul Dunării încă din timpul războiului.

Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro
Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro

Pe măsură ce fluviul se retrage, în zonă apare un adevărat decor de film. Epavele flotilei germane, scufundate în urmă cu aproximativ 82 de ani, pot fi acum observate mult mai ușor. Navele au fost distruse chiar de echipajele germane, în încercarea de a bloca înaintarea sovieticilor pe Dunăre.

Acum, însă, autoritățile au o altă problemă: unele dintre epave ar putea ascunde încă muniție și explozibili. Tocmai de aceea, curățarea fluviului nu este deloc o treabă simplă. Din primul lot de 21 de nave care trebuie îndepărtate, doar șapte au fost recuperate până în prezent. Alte zeci de epave se află încă sub apă.

Localnicii spun că nivelul Dunării este cu adevărat ieșit din comun. Unul dintre ei, Petru Smiga, mărturisește că nu își amintește să fi văzut vreodată fluviul atât de scăzut.

„Eu am 74 de ani şi nu ţin minte să fie apa atât de mică”, a spus Petru Smiga, localnic Prahovo, pentru Observator.

Nu doar Serbia se confruntă cu acest fenomen

Pentru Vlada, însă, situația a devenit o oportunitate rară. În loc să aștepte ca apa să revină și epavele să dispară din nou, bărbatul profită de perioada în care acestea pot fi văzute și îi aduce pe turiști direct la ele.

Nu doar Serbia se confruntă cu acest fenomen. În Ungaria, nivelul scăzut al Dunării a dus la apariția unor noi vestigii. Într-o zonă portuară din Budapesta au fost găsite o motocicletă militară, mine antitanc și rămășițele a doi soldați germani.

Au fost descoperite inclusiv plăcuțele de identificare ale militarilor, cu inscripții care încă pot fi observate. În timpul războiului, plăcuțele erau rupte în momentul decesului unui soldat. O parte era folosită pentru evidență, astfel încât familia să poată fi anunțată. Faptul că cele două plăcuțe au fost găsite intacte lasă loc ipotezei că moartea militarilor nu a fost înregistrată oficial.

În timp ce autoritățile se luptă cu epavele și cu pericolul pe care îl pot ascunde acestea, Vlada a găsit o modalitate simplă de a profita de interesul public.

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