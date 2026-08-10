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Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare

De: Emanuela Cristescu 10/08/2026 | 23:40
Despărțire neașteptată în România! Tiktokerul i-a spus „adio” iubitei, după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare
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Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! După luni în care cei doi s-au afișat împreună și au mers inclusiv în vacanță în China, povestea s-a rupt cu scandal. În tot acest haos, fostul iubit al tiktokeriței a spus că a primit imagini de la mare în care Andreea ar fi apărut apropiată de un alt bărbat.

Fostul partener al Andreei BLD a spus că ruptura dintre ei nu s-ar fi produs la mare. Potrivit declarațiilor sale, cei doi s-au certat și au încheiat relația cu două-trei zile înainte ca tiktokerița să plece la mare și să fie văzută lângă un alt bărbat.

Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit

Cu toate acestea, imaginile apărute ulterior au stârnit reacții, iar Emre a spus că a ajuns să primească în mod repetat mesaje despre ceea ce făcea fosta lui iubită pe litoral.

„Cei care ați fost pe acolo ați văzut-o pe Andreea în compania unui alt băiat. Și din ce am înțeles și din ce am văzut în filmări, se luau în brațe, se țineau de mâna. Vă zic sincer că m-am săturat să primesc atâtea mesaje pentru că, pur și simplu, nu mă interesează. Mai mult decât atât, eu nu mai sunt cu persoana asta împreună, ne-am certat și am încheiat orice legătură cu 2-3 zile înainte ca ea să plece la mare.

Despărțire neașteptată în România! Tiktokerul i-a spus „adio” iubitei, după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare
Despărțire neașteptată în România! Tiktokerul i-a spus „adio” iubitei, după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare

Oricum, lucrurile nu mai mergeau de mai mult timp, am tot încercat, dar nu s-a mai putut. Dacă astea au fost alegerile ei sau ce s-a întâmplat acolo, ea știe. Mie nu îmi pasă. Fac clipul ăsta ca să nu mai fiu asociat cu persoana asta și să înțelegeți că s-a terminat, nu mai există relație”, a spus Emre Munir, pe TikTok.

„Nu mai vreau să fiu asociat cu ea”

Emre a insistat că nu îl mai interesează ce face Andreea după despărțire și le-a cerut urmăritorilor să nu îi mai trimită fotografii sau filmări cu aceasta. În plus, tiktokerul a dezvăluit că trece printr-o perioadă complicată pe alte planuri și că vrea să se concentreze asupra propriei vieți.

„Am un picaj pe alte planuri personale anul ăsta, nu îmi arde să îmi bat capul cu chestia asta. Pur și simplu, vreau să îmi văd de mine și să mă ridic eu pe picioare cum eram înainte, pentru că asta e mai important (…) Hai să ne vedem fiecare de drumul lui”, a mai spus el.

Andreea BLD și Emre Munir au fost împreună câteva luni și, în perioada în care formau un cuplu, au avut parte și de momente importante împreună. Cei doi au mers inclusiv în China, într-o vacanță organizată cu ocazia zilei de naștere a tiktokeriței. Ulterior, relația a început să scârțâie.

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