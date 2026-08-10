Aubrey Plaza are un nou motiv de bucurie. Actrița în vârstă de 42 de ani a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume o fetiță alături de partenerul ei, actorul Christopher Abbott. Vestea vine la mai bine de un an după moartea fostului ei soț, Jeff Baena, perioadă pe care vedeta a descris-o drept una extrem de dificilă.

Aubrey Plaza din „The White Lotus” a născut

Aubrey Plaza și Christopher Abbott își țin, în general, viața personală departe de lumina reflectoarelor, însă în ultimele zile au apărut imagini care confirmă că cei doi au devenit părinți.

Actrița a fost surprinsă recent pe străzile din New York în timp ce își ținea nou-născuta în brațe. Potrivit informațiilor publicate de TMZ, Aubrey Plaza a născut o fetiță în ultima săptămână a lunii iulie.

Momentul a avut loc după ce actrița a fost prezentă la ultima reprezentație pe Broadway a partenerului său, Christopher Abbott, în spectacolul „Death of a Salesman”, bazat pe celebra piesă a lui Arthur Miller.

Aubrey Plaza anunțase în aprilie că este însărcinată

Aubrey Plaza a confirmat sarcina în luna aprilie, în timpul unei apariții în podcastul „SmartLess”. Actrița a făcut dezvăluirea într-un stil caracteristic, cu mult umor, mărturisind că tocmai fusese la un control medical.

„În momentul de față, am un bebeluș în burtă. Da, este adevărat… Știu, este șocant, nu-i așa?”, spunea Aubrey Plaza.

Vedeta a explicat că în aceeași zi atât ea, cât și câinele ei au ajuns la medic pentru ecografii.

„Astăzi a fost o zi importantă. Am fost la doctor, iar câinele meu a fost și el la doctor. Câinele meu face acum o ecografie, iar eu am făcut una mai devreme”, povestea actrița.

Aubrey a continuat gluma spunând că și animalul său de companie avea nevoie de o ecografie abdominală, în timp ce ea tocmai aflase că în burtica ei se află un copil.

„Ea trebuie să facă o ecografie la burtică, iar eu am făcut o ecografie la burtică și există un bebeluș acolo”, a mai spus actrița.

„Întotdeauna am vrut să văd cum este”

La momentul anunțului, Aubrey Plaza nu și-a ascuns entuziasmul cu privire la noul rol din viața sa. Întrebată dacă este pregătită să devină mamă, vedeta a recunoscut că ideea a fascinat-o dintotdeauna.

„Da, sunt entuziasmată. Întotdeauna mi-am dorit să văd cum este, știți? Mi se pare atât de interesant tot ceea ce presupune acest lucru. M-am întors la New York… Da… Nu este totul pus la punct încă, dar cu siguranță vom rămâne pe Coasta de Est”, spunea ea.

O veste fericită după un an extrem de dificil

Nașterea copilului vine într-un moment important pentru Aubrey Plaza, care a trecut printr-o perioadă extrem de grea după moartea fostului său soț, regizorul și scenaristul Jeff Baena.

Baena a murit în ianuarie 2025, la vârsta de 47 de ani. Aubrey și Jeff se separaseră în septembrie 2024, după mai mulți ani de relație și căsnicie. Actrița a vorbit ulterior despre dificultățile prin care a trecut și a recunoscut că perioada de după moartea fostului partener a fost una complicată.

În cadrul podcastului „Good Hang”, prezentat de Amy Poehler, Aubrey a spus că încearcă să meargă mai departe, chiar dacă procesul nu este unul ușor.

„În general, sunt aici și funcționez. Sunt foarte recunoscătoare că merg mai departe cu viața mea. Cred că sunt bine, dar este, evident, o luptă de zi cu zi”, mărturisea actrița.

Acum, Aubrey Plaza începe un nou capitol alături de Christopher Abbott și fiica lor.

Aubrey Plaza și Christopher Abbott se cunosc de mulți ani

Povestea dintre Aubrey Plaza și Christopher Abbott nu a început recent. Cei doi se cunosc cel puțin din 2019, când au jucat împreună în filmul „Black Bear”, o dramă psihologică prezentată în premieră la Festivalul de Film Sundance din 2020. Relația lor a devenit publică ulterior, iar în aprilie 2026 Aubrey a confirmat că Abbott este tatăl copilului său.

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