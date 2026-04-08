O cunoscută actriță a rămas însărcinată la un an de la moartea soțului ei. Cu cine și-a refăcut viața

De: Daniel Matei 08/04/2026 | 22:50
Actrița americană Aubrey Plaza așteaptă primul său copil. Vedeta, în vârstă de 41 de ani, este însărcinată cu partenerul său, actorul Christopher Abbott, iar nașterea este așteptată în toamna acestui an.

Conform unei surse citate de People, sarcina a fost „o surpriză frumoasă” pentru cuplu, venind după o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Cei doi „se simt foarte binecuvântați”, în contextul în care ultimul an a fost marcat de pierderi personale importante pentru actriță.

Vestea a fost confirmată oficial de un reprezentant al actriței, iar Plaza ar fi ales să își țină sarcina departe de ochii publicului în primele luni. Aparițiile sale recente au fost atent gestionate astfel încât sarcina să nu fie observată. La evenimente precum Săptămâna Modei de la Paris, actrița a purtat ținute lejere, inclusiv o jachetă oversized și outfituri largi, care au ascuns sarcina.

Aubrey Plaza și-a pierdut recent soțul

Relația dintre Plaza și Abbott nu este una nouă. Cei doi au colaborat profesional în trecut, atât în filmul „Black Bear” (2020), cât și pe scenă. Deși și-au păstrat viața personală discretă, legătura lor s-a consolidat în ultimii ani, iar acum se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Anunțul marchează un nou început pentru actriță, după o perioadă marcată de durere. În 2025, Plaza și-a pierdut soțul, scenaristul și regizorul Jeff Baena, un eveniment care a avut un impact profund asupra vieții sale personale și profesionale. Sarcina actuală este percepută, potrivit apropiaților, ca un moment de speranță și reconstruire.

Cunoscută pentru rolurile sale din producții precum „Parks and Recreation” sau „The White Lotus”, Aubrey Plaza traversează astfel o etapă importantă atât pe plan personal, cât și profesional.

Plaza și-a ascuns burtica de gravidă în timp ce stătea în primul rând la Săptămâna Modei de la Paris. La prezentarea Loewe, vedeta a purtat o jachetă din piele supradimensionată, combinată cu un pulover roșu și botine. Plaza a afișat și o altă ținută lejeră la prezentarea Lacoste, purtând un tricou polo portocaliu asortat cu o fustă mini.

