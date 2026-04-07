Acasă » Știri » Știri externe » Patrick J. Adams, contre cu Meghan Markle! Ducesa a reacționat după ce actorul din Suits a zis că „nu are destui urmăritori ca să primească gemul ei”

Patrick J. Adams, contre cu Meghan Markle! Ducesa a reacționat după ce actorul din Suits a zis că „nu are destui urmăritori ca să primească gemul ei”

De: Daniel Matei 08/04/2026 | 00:50
Patrick J. Adams, contre cu Meghan Markle! Ducesa a reacționat după ce actorul din Suits a zis că „nu are destui urmăritori ca să primească gemul ei”
Meghan Markle a făcut un comentariu pe Instagram după ce fostul ei coleg din serialul Suits, Patrick J. Adams, a glumit într‑un podcast că nu a primit niciun borcan cu gem de la marca ei de produse lifestyle, „As ever”.

Adams a făcut observația în timpul unei apariții la podcastul Not Skinny But Not Fat, unde gazda Amanda Hirsch a menționat că ea a primit un borcan și o notă scrisă de mână de la Markle, dar Adams a spus cu umor: „Am primit gem? Eu nu”. El a speculat, tot în glumă, că probabil nu are suficienți urmăritori pe rețelele sociale pentru a merita un cadou de la marca condusă de Markle, scrie Daily Mail.

Răspunsul lui Meghan nu a întârziat. Ducesa de Sussex a comentat direct sub videoclipul postat pe Instagram. „Gemurile sunt în drum spre tine”, a scris Meghan, cu umor. De asemenea, ea le-a transmis salutări lui Adams, soției acestuia, actrița Troian Bellisario, către mama actorului și către fiicele acestuia.

Meghan Markle trimite uneori mesaje scrise de mână

Amanda i-a spus lui Patrick J. Adams că Meghan i-a trimis un bilet scris de mână după lansarea noului trailer.

„Eram îngrijorată că acest trailer o va face din nou ținta criticilor, iar ea mi-a scris un mesaj în care spunea, în esență: «Mulțumesc că îți faci griji pentru mine, dar nu trebuie, va fi bine».”

La rândul său, Patrick J. Adams a spus: „Ceea ce a trecut ea este incredibil”, adăugând că a primit și el, de-a lungul anilor, mesaje scrise de mână de la Meghan Markle: „Scrisul ei este ca o operă de artă, sincer, este uimitor”, a spus el.

Actorul a confirmat anterior că nu a mai avut niciun fel de comunicare cu fosta sa colegă de platou după succesul serialului pe platformele de streaming.

Marca As ever a lui Markle, lansată în 2024 sub denumirea American Riviera Orchard și rebranduită în 2025, include gemuri, amestecuri pentru copt, ceaiuri și alte produse lifestyle.

