Cum arată casa în care locuiește Cristian Mungiu? Omul care a făcut istorie la Cannes are vilă în București

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 06:40
Regizorul Cristian Mungiu (58 de ani), cunoscut pentru discreția totală din viața personală, ar trăi într-un spațiu ferit de ochii curioșilor, departe de agitația Capitalei.

Regizorul, cunoscut pentru succesul uriaș de la Festivalul de la Cannes, s-a mutat din Iași la București pentru că aici se întâmplă cea mai mare parte din proiectele sale de film. Practic, Bucureștiul a devenit punctul zero al activității sale cinematografice, iar mutarea a venit ca o decizie firească pentru ritmul intens în care lucrează.

În București, Mungiu locuiește într-o casă cu etaj și mansardă, amplasată într-o zonă liniștită, departe de agitația orașului. Locuința este una discretă, fără opulență afișată, dar suficient de spațioasă cât să ofere intimitate și liniște pentru viața de familie. Regizorul stă acolo alături de soția sa și cei doi copii.

Deși trăiește retras, numele lui rămâne unul uriaș în cinematografia mondială. Mungiu este regizorul român cu unul dintre cele mai puternice palmaresuri de la Cannes: „Palme d’Or” pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, Premiul pentru scenariu pentru „După dealuri” și Premiul pentru regie pentru „Bacalaureat”. Recent, a revenit în atenție cu filmul „Fjord”, o producție intens comentată în mediul cinematografic internațional.

Filmul, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, spune povestea unei familii care ajunge în conflict cu autoritățile într-o societate aparent „perfectă”, dar tensionată în profunzime. Subiectul atinge teme sensibile precum educația strictă, religia și intervenția statului în viața privată.

Ce pasiuni ascunse are regizorul

„Fjord” a fost descris ca un film despre rupturi sociale și despre imposibilitatea de a mai găsi un limbaj comun între oameni cu valori diferite, ceea ce a alimentat și mai mult interesul pentru noul proiect semnat de Mungiu.

Dincolo de cinematografie, regizorul are și o latură mai puțin știută: în copilărie a fost pasionat de fotbal și susținător al echipei Poli Iași. El a spus că a jucat fotbal în tinerețe, dar că nu și-a dorit să facă performanță.

