Acasă » Știri » Ce pățesc românii care stau zilnic ore în fața televizorului? Explicațiile medicului Mihail Pautov

Ce pățesc românii care stau zilnic ore în fața televizorului? Explicațiile medicului Mihail Pautov

De: Paul Hangerli 25/05/2026 | 05:40
Ce pățesc românii care stau zilnic ore în fața televizorului? Explicațiile medicului Mihail Pautov
Cum se instalează sindromul metabolic, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sindromul metabolic afectează tot mai mulți români, iar stilul de viață modern este una dintre principalele cauze ale acestei probleme de sănătate. Medicul Mihail Pautov atrage atenția asupra sedentarismului, alimentației nesănătoase și excesului caloric, factori care contribuie direct la apariția afecțiunii asociate cu diabetul, bolile cardiovasculare și îmbătrânirea accelerată.

Sindromul metabolic reprezintă o combinație de factori de risc care afectează organismul și cresc semnificativ riscul de diabet de tip 2, infarct sau accident vascular cerebral.

În ultimii ani, numărul persoanelor afectate a crescut constant, inclusiv în rândul tinerilor, pe fondul sedentarismului și al alimentației ultraprocesate.

Sedentarismul, unul dintre cei mai mari inamici

Medicul Mihail Pautov spune că lipsa mișcării este una dintre cele mai importante cauze ale sindromului metabolic.

Acesta avertizează că simplul obicei de a petrece multe ore în fața televizorului poate dubla riscul apariției bolii. Mihail Pautov explică:

„Cauzele principale ale sindromului metabolic sunt obezitatea centrală, cum am spus, stilul de viață sedentar este unul din factorii principali. Oamenii care stau la televizor patru ore pe zi au un risc de două ori mai mare să facă sindrom metabolic”

Specialiștii spun că sedentarismul încetinește metabolismul, favorizează acumularea grăsimii abdominale și crește inflamația cronică din organism.

Din acest motiv, medicii recomandă minimum 30 de minute de activitate fizică zilnică pentru reducerea riscului metabolic.

Alimentația nesănătoasă și excesul caloric

Pe lângă lipsa mișcării, alimentația dezechilibrată joacă un rol major în apariția sindromului metabolic.

Produsele ultraprocesate, gustările bogate în zahăr și grăsimi, mesele hipercalorice și consumul constant de alimente cu indice glicemic mare afectează direct metabolismul.

Medicul Mihail Pautov avertizează că organismul este suprasolicitat de fluctuațiile constante ale glicemiei:

„O altă cauză principală a sindromului metabolic este excesul caloric și alimentația nesănătoasă. Toate astea sunt legate”

Mai mult, medicul atrage atenția asupra obiceiurilor alimentare moderne, bazate pe gustări permanente și produse intens procesate:

„Dacă avem exces caloric și avem o alimentație constantă nesănătoasă, cu gustări crocante, gustări sărate, gustări care sunt în permanență dulci, avem spike-uri glicemice constante”

Potrivit specialiștilor, aceste fluctuații repetate ale glicemiei cresc rezistența la insulină și favorizează apariția diabetului.

„Mitocondriile noastre încep să ruginească”

În explicațiile sale, medicul vorbește și despre impactul pe care alimentația și îmbătrânirea îl au asupra metabolismului celular.

Acesta compară mitocondriile, considerate „fabricile de energie” ale celulelor, cu niște mecanisme care în timp se degradează și nu mai funcționează eficient:

„Mitocondriile noastre încep să ruginească, fabricile noastre nu mai fac suficientă energie, sunt oxidate și corpul nu le poate dezoxida, nu le poate deinflama, iar asta cauzează îmbătrânire și sindrom metabolic”

Specialiștii numesc acest proces disfuncție mitocondrială și îl asociază cu inflamația cronică și îmbătrânirea metabolică.

De ce sindromul metabolic apare mai frecvent după 50 de ani

Potrivit medicului, vârsta este și ea un factor important în apariția acestei afecțiuni. Acesta explică:

„Motiv pentru care persoanele peste 50 de ani sau mai în vârstă au sindrom metabolic într-o proporție de 44%. Deci poate să fie și o boală a îmbătrânirii”

Odată cu înaintarea în vârstă, metabolismul încetinește, iar organismul gestionează mai greu excesul caloric și inflamația.

Totuși, medicii atrag atenția că stilul de viață rămâne esențial și că riscul poate fi redus prin alimentație echilibrată, mișcare și evitarea sedentarismului. Sindromul metabolic afectează milioane de oameni la nivel mondial și este considerat una dintre cele mai mari probleme de sănătate ale ultimelor decenii.

Specialiștii avertizează că ritmul alert al vieții moderne, mesele rapide, consumul excesiv de zahăr și lipsa activității fizice contribuie direct la această creștere alarmantă. Mihail Pautov concluzionează:

„Această inflamație, exces caloric și alimentație nesănătoasă te predispun în mod direct la sindrom metabolic”

CITEȘTE ȘI: Mihail Pautov dezvăluie ce se ascunde în spatele chipsurilor pe care românii le adoră. „Totul este calculat în laborator”

Medicul Mihail Pautov îi îndeamnă pe români să facă testul bunicii în propriul frigider. Ce spun etichetele despre mâncarea ta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop chinezesc azi, 25 mai 2026. Horoscopul îi găsește astăzi pe nativii acestei zodii cu o surpriză financiară pe care munca lor din ultimele luni a generat-o
Știri
Horoscop chinezesc azi, 25 mai 2026. Horoscopul îi găsește astăzi pe nativii acestei zodii cu o surpriză financiară…
Prognoza meteo azi, 25 mai 2026. Căldura pune stăpânire pe Banat! Temperaturile urcă până la 30 de grade
Știri
Prognoza meteo azi, 25 mai 2026. Căldura pune stăpânire pe Banat! Temperaturile urcă până la 30 de grade
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe femeile „prădătoare” din jurul președintelui
Adevarul
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
Click.ro
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă....
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te...
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 25 mai 2026. Horoscopul îi găsește astăzi pe nativii acestei zodii cu o surpriză ...
Horoscop chinezesc azi, 25 mai 2026. Horoscopul îi găsește astăzi pe nativii acestei zodii cu o surpriză financiară pe care munca lor din ultimele luni a generat-o
„Regina Parodiilor” aduce zâmbetul pe buzele tuturor, dar ascunde o dramă neștiută: „Îmi ...
„Regina Parodiilor” aduce zâmbetul pe buzele tuturor, dar ascunde o dramă neștiută: „Îmi doream să nu mă mai trezesc”
Prognoza meteo azi, 25 mai 2026. Căldura pune stăpânire pe Banat! Temperaturile urcă până la 30 ...
Prognoza meteo azi, 25 mai 2026. Căldura pune stăpânire pe Banat! Temperaturile urcă până la 30 de grade
Studiul care schimbă tot ce știai despre Facebook, Tik-Tok și Instagram: de ce te simți mai singur ...
Studiul care schimbă tot ce știai despre Facebook, Tik-Tok și Instagram: de ce te simți mai singur după ce stai online
Însărcinată și mai fericită ca niciodată! Vedeta a publicat pe instagram prima fotografie cu tatăl ...
Însărcinată și mai fericită ca niciodată! Vedeta a publicat pe instagram prima fotografie cu tatăl copilului
Panică la bordul unui avion. Pilotul a suferit un infarct
Panică la bordul unui avion. Pilotul a suferit un infarct
Vezi toate știrile