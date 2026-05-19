Medicul Mihail Pautov îi îndeamnă pe români să facă testul bunicii în propriul frigider. Ce spun etichetele despre mâncarea ta

Medicul Mihail Pautov dezvăluie românilor cea mai simplă metodă de a verifica mâncarea pe care o avem în frigider și cât de sănătoasă este aceasta. De asemnea medicul explică clar cum să citim eticheta, indiferent de vârstă sau nivelul de educație.

Într-un nou clip viral, Mihail Pautov invită românii să își dea un ”check in la frigider”.

Ce avem cu adevărat în frigider?

Metoda simplă constă în deschiderea ușii frigiderului și alegerea a 10 produse la întâmplare, care să fie ambalate. Urmează apoi partea inteligentă, citirea etichetelor. Metoda descrisă de Mihail Pautov este extrem de simplă și la îndemâna oricui și durează doar 5 minute. Important este să fie produsele pe care le consumăm în mod constant:

” Hai să vedem cum putem să facem auditul propriului nostru frigider. Și aici îți propun următorul lucru. Deschide frigiderul tău, da? Îți ia, 5 minute. Alege la întâmplare 10 produse ambalate din frigider, pune-le pe masă. După aia, scanează-le cu ochii, uită-te pe ingrediente. Auditul ăsta trebuie făcut fix așa, da? Nu zici, lasă că știu. Ia brânzica aia pe care o mănânci constant și uite-te la ingrediente. Ia cașcavalul pe care-l mănânci și uită-te la ingrediente. Ia iaurtul acela cu fructe, ia smântâna lichidă, ia alimentele din frigider, întoarce-le și uite-te la ingrediente. ”

Medicul continuă și dezvăluie și secretul pe care ar trebui să îl cunoască toată lumea, prin care ne dăm seama dacă ingredientele sunt sau nu sănătoase. Este atât de simplu încât nici nu îți va veni să crezi. Nu avem nevoie de aplicații instalate pe telefon sau de cărți, nici de experiență de chimist:

” Dacă nu înțelegem sau nu putem rosti ușor ingredientele atunci este clar că produsul nu este destul de sănătos și ar trebui să ne punem semne de întrebare: Vezi mai mult de 5 ingrediente? Sunt ingrediente pe care ție greu să le rostești? Sunt ingrediente pe care dacă le-ai citi bunicii tale n-ar ști să le identifice sau să le înțeleagă? Cred că dacă te uiți la un iaurt corect făcut și te uiți și vezi că are în compoziția sa lapte integral și chiar ea o să știe ce sunt alea. ”

Care sunt categoriile de alimente pe care trebuie să le evităm

Mihail Pautov invită românii să își asume rolul pe care statul evită să și-l asume, acela de a marca alimentele pe categorii. Categoriile după care ar trebui marca produsele alimentare de pe piață sunt următoarele:

NOVA 1-alimente minim procesate

Acestea sunt alimente cât mai apropiate de forma lor naturală, fără multe intervenții industriale. Aici intră produse simple precum laptele, ouăle, legumele, fructele sau carnea proaspătă, pe care organismul le recunoaște ușor ca hrană naturală.

NOVA 2-ingrediente culinare procesate

Sunt ingrediente obținute din alimente naturale și folosite pentru a găti sau pentru a da gust mâncării. Uleiul, untul, sarea sau zahărul nu se consumă de obicei singure, ci sunt folosite în cantități mici la prepararea alimentelor.

NOVA 3-alimente procesate

Aceste produse sunt făcute din alimente simple la care s-au adăugat câteva ingrediente pentru conservare sau gust. Pâinea tradițională, brânzeturile clasice sau murăturile sunt exemple de alimente procesate, dar care încă păstrează o compoziție relativ simplă.

NOVA 4-alimente ultraprocesate

Acestea sunt produse fabricate industrial, care conțin multe ingrediente, aditivi, arome și substanțe greu de recunoscut. De obicei sunt create pentru a rezista mult timp pe raft, pentru a avea gust foarte intens și pentru a te face să consumi mai mult decât ai nevoie.

De asemenea medicul dezvăluie și cât din dieta noastră ar trebui să fie ocupată din alimentele ultraprocesate, NOVA 4:

”Dar dacă o să vezi alte substanțe necunoscute de bunica, acela este foarte posibil să fie un aliment ultraprocessat NOVA 4. Ce poți să faci este să triezi acum aceste alimente. Marchează-le. Ia uite, dacă statul nu face asta, până că asta ar fi datoria statului, până o să facă statul asta, fă tu asta, scrie pe acel aliment că este un aliment ultraprocessat și încearcă să nu mănânci mai mult de 20% din aceste alimente noi în unele zi. Ideal ar fi ca alimentele din NOVA 1 și 2 să fie 100%. ”

