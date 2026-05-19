Prognoza meteo azi, 19 mai 2026. Sudul României, între soare și vijelii. Cum se schimbă vremea de marți seara

De: Paul Hangerli 19/05/2026 | 05:30
România va avea parte de o vreme apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi confortabile și intervale însorite în multe regiuni. Totuși, după-amiezile și serile vor aduce episoade de instabilitate atmosferică, în special în zonele montane, centrale și sud-estice, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, grindină. Per ansamblu, vremea se va menține plăcută pentru mijlocul lunii mai, chiar dacă ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, în intervalul 19 mai 2026, ora 09:00 – 20 mai 2026, ora 09:00, vremea în România va fi în general apropiată de normalul termic al perioadei. Temperaturile vor rămâne plăcute în majoritatea regiunilor, însă atmosfera va deveni instabilă mai ales în a doua parte a zilei și în cursul serii. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, în special în zonele montane, centrale și sud-estice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp și vor exista condiții de grindină. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 7 și 16 grade Celsius.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În regiunile nordice și vestice, vremea va fi în general agreabilă, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări temporare. În Maramureș, Crișana și Banat sunt așteptate ploi locale după-amiaza și seara, însoțite izolat de tunete și fulgere. Temperaturile maxime vor urca până la 22–25 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 9–14 grade.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sud-estul țării, vremea se va menține caldă pentru această perioadă a anului. Ziua va aduce temperaturi de 24–26 de grade, însă spre seară și pe parcursul nopții cerul va deveni temporar noros și vor apărea averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări trecătoare în timpul ploilor, iar pe arii restrânse poate cădea grindină.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi vor apărea înnorări accentuate și ploi locale, mai ales în zonele deluroase și montane. Temperaturile maxime vor ajunge la 23–25 de grade, iar minimele vor coborî spre 10–12 grade Celsius.

Vremea în est și nord-est

În Moldova și în regiunile estice ale țării, vremea va fi schimbătoare. După un început de zi relativ însorit, instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară, când sunt prognozate ploi locale și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul nopții. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 8 și 13 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane ale Carpaților Meridionali și Orientali, instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată. Vor fi perioade cu averse, tunete și fulgere, mai ales după-amiaza și seara. Pe alocuri, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Temperaturile maxime vor varia între 19 și 23 de grade, iar minimele vor coborî până la 7–10 grade. Izolat, în orele dimineții, se poate forma ceață.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi relativ plăcută în prima parte a intervalului, cu temperaturi maxime de 21–24 de grade. Spre seară și în cursul nopții, cerul va deveni temporar noros și vor apărea ploi locale și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări trecătoare pe litoral.

Vremea în Capitală

În București, regimul termic va rămâne apropiat de normalul perioadei. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară și în timpul nopții probabilitatea de ploaie va crește. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 24 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 12–14 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20 de grade, iar minima va coborî spre 9 grade.

La Timișoara sunt prognozate până la 21 de grade ziua și aproximativ 8 grade noaptea.

În Iași, maximele vor atinge 23 de grade, iar minimele se vor situa în jurul a 14 grade.

Craiova va avea temperaturi de până la 25 de grade în timpul zilei și 11–12 grade pe timpul nopții.

La Constanța, vremea va fi ceva mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 22 de grade și minime de 14 grade.

În Brașov, temperaturile vor varia între 20 de grade ziua și 7–8 grade noaptea.

