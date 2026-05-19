Acasă » Știri » Lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța în mașina de spălat. Ce spun experții în curățenie

Lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța în mașina de spălat. Ce spun experții în curățenie

De: Daniel Matei 19/05/2026 | 06:10
Lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța în mașina de spălat. Ce spun experții în curățenie
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mașina de spălat nu este utilă doar pentru haine, lenjerii sau prosoape. Potrivit experților în curățenie, acest electrocasnic poate fi folosit mult mai creativ decât cred majoritatea oamenilor, iar unele obiecte surprinzătoare pot fi curățate rapid și eficient în ea.

Potrivit Good Housekeeping, specialiștii atrag însă atenția că este important să fie respectate setările corecte de spălare, precum ciclurile delicate, temperaturile potrivite și utilizarea unei cantități reduse de detergent, pentru a evita deteriorarea obiectelor sau a mașinii.

Perdele de duș

Perdelele de duș din plastic sau material textil pot fi curățate în mașina de spălat pe un ciclu delicat. În multe cazuri, acestea acumulează mucegai și depuneri de săpun, iar spălarea automată este mai eficientă decât curățarea manuală.

Sacoșe reutilizabile pentru cumpărături

Dacă ai vărsat vreodată lapte sau ai spart un ou într-o sacoșă reutilizabilă, știi cât de murdare pot deveni acestea. În timp, aceste sacoșe acumulează firimituri, pete și bacterii, așa că o curățare regulată este esențială pentru a-ți proteja alimentele. Deși sacoșele din pânză sunt cel mai des spălate, și cele din poliester rezistă bine în mașina de spălat.

De obicei, un ciclu delicat și un detergent blând sunt suficiente, însă este important să verifici întotdeauna eticheta produsului pentru instrucțiuni de spălare.

Pantofi din pânză

Pantofii slip-on din pânză pot fi, de obicei, spălați în siguranță în mașina de spălat. Este recomandat să îi pui mai întâi într-un săculeț din plasă pentru haine, pentru a-și păstra forma și pentru a evita deteriorarea în timpul spălării.

Un detergent blând poate ajuta la reducerea petelor dificile, cum ar fi cele de iarbă sau noroi. De asemenea, este indicat să scoți tălpile interioare și șireturile înainte de spălare și să le cureți manual cu apă călduță și detergent de vase.

Mănuși de cuptor

Sosurile lipicioase și uleiurile se pot impregna ușor în mănușile de cuptor atunci când scoți preparate fierbinți din cuptor. Din fericire, mănușile din material textil pot fi spălate, de regulă, în apă călduță, pe un ciclu normal sau delicat al mașinii de spălat.

Dacă le cureți în apropierea chiuvetei, petele pot fi tratate în prealabil cu o cantitate mică de detergent de vase. În multe cazuri, un singur ciclu de spălare este suficient pentru a îndepărta chiar și murdăria dificilă, cum ar fi resturile de mâncare uscată.

Perne de pat

Pernele de pat ar trebui spălate la fiecare trei până la șase luni pentru a elimina transpirația, celulele moarte ale pielii și acarienii de praf.

Este important să verifici întotdeauna eticheta de întreținere înainte de spălare, însă majoritatea pernelor pot fi curățate în mașina de spălat, pe un ciclu delicat, cu detergent blând. Dacă pe etichetă este menționat bumbac, pene, puf, înlocuitor de puf sau umplutură sintetică, se recomandă un ciclu delicat cu apă rece. Totuși, pernele din latex sau spumă cu memorie nu ar trebui spălate în mașina de spălat, deoarece își pot pierde forma și structura.

Jucării de pluș

Jucăriile de pluș se pot murdări foarte ușor. Dacă îl însoțesc pe copil la locul de joacă, în curte sau la școală, este foarte probabil să se păteze.

Înainte de spălare, verifică dacă jucăria nu are în interior bile din spumă sau componente electronice, deoarece acestea nu trebuie introduse în mașina de spălat. Pune jucăria într-o față de pernă, spal-o cu un detergent blând sau un dezinfectant pentru textile, apoi las-o să se usuce la aer după finalizarea ciclului.

Covorașe de cadă

Este important să previi acumularea mucegaiului între covorașul de cadă și suprafața acesteia, pentru a menține un spațiu curat și igienic pentru duș sau baie. Surprinzător, majoritatea covorașelor din plastic sau cauciuc pot fi curățate în mașina de spălat, pe un ciclu delicat.

Este recomandat să adaugi și câteva prosoape în încărcătură, pentru a echilibra tamburul și pentru a împiedica ventuzele covorașului să se lipească de mașină. Spală-l cu apă rece și detergent blând, apoi lasă-l să se usuce la aer, de preferat agățat pe marginea căzii sau pe un suport de prosoape.

CITEȘTE ȘI:

Cum îți cureți corect mașina de spălat. Pașii simpli recomandați de experți pentru a scăpa de mirosuri și bacterii

Insectele pot fi ținute departe de casă cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu recomandat de experți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote
Știri
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă…
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost găsit mort
Știri
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că…
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Mediafax
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit în râs
Gandul.ro
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
Click.ro
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o...
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision
Digi 24
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit în râs
Gandul.ro
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit...
ULTIMA ORĂ
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut ...
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost ...
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost găsit mort
Plecare emoționantă la Real Madrid. Jucătorul care a cucerit de șase ori Liga Campionilor spune adio ...
Plecare emoționantă la Real Madrid. Jucătorul care a cucerit de șase ori Liga Campionilor spune adio după 23 de ani
Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament
Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament
Fac asta singură”. Mesajul emoționant al unei vedete după despărțirea de tatăl copilului ei
Fac asta singură”. Mesajul emoționant al unei vedete după despărțirea de tatăl copilului ei
Rareș Cojoc a recunoscut că a fost trădat de Andreea: ”Niciodată nu mi-am imaginat”
Rareș Cojoc a recunoscut că a fost trădat de Andreea: ”Niciodată nu mi-am imaginat”
Vezi toate știrile