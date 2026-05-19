Lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța în mașina de spălat. Ce spun experții în curățenie

Mașina de spălat nu este utilă doar pentru haine, lenjerii sau prosoape. Potrivit experților în curățenie, acest electrocasnic poate fi folosit mult mai creativ decât cred majoritatea oamenilor, iar unele obiecte surprinzătoare pot fi curățate rapid și eficient în ea.

Potrivit Good Housekeeping, specialiștii atrag însă atenția că este important să fie respectate setările corecte de spălare, precum ciclurile delicate, temperaturile potrivite și utilizarea unei cantități reduse de detergent, pentru a evita deteriorarea obiectelor sau a mașinii.

Perdele de duș

Perdelele de duș din plastic sau material textil pot fi curățate în mașina de spălat pe un ciclu delicat. În multe cazuri, acestea acumulează mucegai și depuneri de săpun, iar spălarea automată este mai eficientă decât curățarea manuală.

Sacoșe reutilizabile pentru cumpărături

Dacă ai vărsat vreodată lapte sau ai spart un ou într-o sacoșă reutilizabilă, știi cât de murdare pot deveni acestea. În timp, aceste sacoșe acumulează firimituri, pete și bacterii, așa că o curățare regulată este esențială pentru a-ți proteja alimentele. Deși sacoșele din pânză sunt cel mai des spălate, și cele din poliester rezistă bine în mașina de spălat.

De obicei, un ciclu delicat și un detergent blând sunt suficiente, însă este important să verifici întotdeauna eticheta produsului pentru instrucțiuni de spălare.

Pantofi din pânză

Pantofii slip-on din pânză pot fi, de obicei, spălați în siguranță în mașina de spălat. Este recomandat să îi pui mai întâi într-un săculeț din plasă pentru haine, pentru a-și păstra forma și pentru a evita deteriorarea în timpul spălării.

Un detergent blând poate ajuta la reducerea petelor dificile, cum ar fi cele de iarbă sau noroi. De asemenea, este indicat să scoți tălpile interioare și șireturile înainte de spălare și să le cureți manual cu apă călduță și detergent de vase.

Mănuși de cuptor

Sosurile lipicioase și uleiurile se pot impregna ușor în mănușile de cuptor atunci când scoți preparate fierbinți din cuptor. Din fericire, mănușile din material textil pot fi spălate, de regulă, în apă călduță, pe un ciclu normal sau delicat al mașinii de spălat.

Dacă le cureți în apropierea chiuvetei, petele pot fi tratate în prealabil cu o cantitate mică de detergent de vase. În multe cazuri, un singur ciclu de spălare este suficient pentru a îndepărta chiar și murdăria dificilă, cum ar fi resturile de mâncare uscată.

Perne de pat

Pernele de pat ar trebui spălate la fiecare trei până la șase luni pentru a elimina transpirația, celulele moarte ale pielii și acarienii de praf.

Este important să verifici întotdeauna eticheta de întreținere înainte de spălare, însă majoritatea pernelor pot fi curățate în mașina de spălat, pe un ciclu delicat, cu detergent blând. Dacă pe etichetă este menționat bumbac, pene, puf, înlocuitor de puf sau umplutură sintetică, se recomandă un ciclu delicat cu apă rece. Totuși, pernele din latex sau spumă cu memorie nu ar trebui spălate în mașina de spălat, deoarece își pot pierde forma și structura.

Jucării de pluș

Jucăriile de pluș se pot murdări foarte ușor. Dacă îl însoțesc pe copil la locul de joacă, în curte sau la școală, este foarte probabil să se păteze.

Înainte de spălare, verifică dacă jucăria nu are în interior bile din spumă sau componente electronice, deoarece acestea nu trebuie introduse în mașina de spălat. Pune jucăria într-o față de pernă, spal-o cu un detergent blând sau un dezinfectant pentru textile, apoi las-o să se usuce la aer după finalizarea ciclului.

Covorașe de cadă

Este important să previi acumularea mucegaiului între covorașul de cadă și suprafața acesteia, pentru a menține un spațiu curat și igienic pentru duș sau baie. Surprinzător, majoritatea covorașelor din plastic sau cauciuc pot fi curățate în mașina de spălat, pe un ciclu delicat.

Este recomandat să adaugi și câteva prosoape în încărcătură, pentru a echilibra tamburul și pentru a împiedica ventuzele covorașului să se lipească de mașină. Spală-l cu apă rece și detergent blând, apoi lasă-l să se usuce la aer, de preferat agățat pe marginea căzii sau pe un suport de prosoape.

