Acasă » Știri » Cum îți cureți corect mașina de spălat. Pașii simpli recomandați de experți pentru a scăpa de mirosuri și bacterii

Cum îți cureți corect mașina de spălat. Pașii simpli recomandați de experți pentru a scăpa de mirosuri și bacterii

De: Daniel Matei 18/05/2026 | 07:50
Cum îți cureți corect mașina de spălat. Pașii simpli recomandați de experți pentru a scăpa de mirosuri și bacterii
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Deși pare paradoxal, mașina de spălat are nevoie de curățare regulată pentru a funcționa eficient și pentru ca hainele să iasă cu adevărat curate.

În timp, detergentul, calcarul, murdăria și umezeala pot duce la apariția mirosurilor neplăcute și chiar a mucegaiului, potrivit specialiștilor în curățenie citați de Good Housekeeping.

Experții explică faptul că întreținerea corectă nu doar prelungește durata de viață a aparatului, ci și previne acumularea bacteriilor în tambur, garnituri și sertarul de detergent.

„Menținerea mașinii de spălat curate este un pas important pentru a obține haine cu adevărat curate. Dacă îl sari, riști apariția bacteriilor, mucegaiului și a mirosurilor neplăcute, exact genul de mediu în care nu vrei să îți speli hainele”, spune Carolyn Forté, fost director executiv al Home Care & Cleaning Lab.

Din fericire, multe mașini de spălat moderne au cicluri de autocurățare, ceea ce face mult mai ușoară împrospătarea aparatului. Experții în curățenie mai arată și zonele adesea ignorate care ar trebui curățate, oferind în același timp sfaturi pentru prevenirea mirosurilor și a depunerilor neplăcute din mașina de spălat.

Cum să întreții corect mașina de spălat

Odată cu toată cantitatea de detergent, balsam de rufe, murdărie de pe corp și impurități care ajung în mașina de spălat la fiecare ciclu, tot ceea ce nu este eliminat se acumulează în timp și creează mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.

Iată ce trebuie să faci o dată pe lună pentru o mașină de spălat curată și impecabilă:

Multe modele mai noi au un ciclu special de curățare a mașinii de spălat, care setează automat durata, mișcarea tamburului și temperatura apei, iar tot ce trebuie să faci este să adaugi înălbitor. Dacă aparatul tău nu are acest program, adaugă o jumătate de cană de înălbitor lichid cu clor în compartimentul de detergent sau umple compartimentul până la linia maximă și rulează un ciclu normal cu apă fierbinte (sau urmează instrucțiunile din manual).

Majoritatea mașinilor moderne au sertare detașabile, așa că scoate-le, desfa-le și clătește-le bine sub apă fierbinte. Folosește o periuță de dinți moale pentru a îndepărta murdăria întărită. Șterge-le bine, reasamblează-le și pune-le la loc. Dacă sunt încă umede, lasă-le să se usuce complet la aer sau șterge-le cu o lavetă.

Șterge garnitura de cauciuc și tamburul

Dacă ai o mașină cu încărcare frontală, șterge garnitura de cauciuc și usuc-o bine pentru a preveni formarea mucegaiului. Șterge și interiorul tamburului, precum și ușa sau capacul, sau lasă-le deschise pentru a se usca natural.

Curăță filtrul

Deși probabil știi că filtrul de scame al uscătorului trebuie curățat, este posibil să nu știi că și mașina de spălat are un filtru care necesită întreținere. La modelele cu încărcare frontală, acesta se află de obicei într-un mic compartiment în partea de jos din față. La modelele cu încărcare superioară, îl poți găsi în centru sau pe marginea superioară a cuvei. La deschidere, este posibil să fie nevoie să evacuezi puțină apă într-un recipient înainte de a scoate filtrul. Pregătește-te să cureți scame, fire de păr și chiar monede rămase accidental în haine.

Cum previi apariția mirosurilor neplăcute

Pe lângă curățarea lunară, obișnuiește-te să lași ușa mașinii întredeschisă sau să ridici capacul după fiecare utilizare. Acest lucru permite aerului să circule și să usuce orice urmă de umezeală rămasă, care poate contribui la apariția mirosurilor neplăcute. Ai grijă însă să ții copiii și animalele de companie departe de mașina deschisă, ca măsură de siguranță, și activează funcția de blocare pentru copii, dacă aparatul tău o are.

Scoate hainele curate imediat: imediat ce ciclul de spălare s-a terminat, golește mașina pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute în cuvă.

Îndepărtează firele de păr și resturile: dacă ai un animal de companie care lasă păr prin casă, este foarte probabil să găsești fire în mașina de spălat după mai multe cicluri. Lasă ușa deschisă până când tamburul și eventualele fire de păr sunt complet uscate. Apoi, folosește peria moale a aspiratorului pentru a curăța interiorul.

Usucă garnitura: dacă ai o mașină cu încărcare frontală, verifică regulat garnitura de cauciuc pentru a te asigura că nu au rămas obiecte mici, precum șosete de bebeluș, și șterge-o cu un prosop pentru a preveni apariția mucegaiului.

CITEȘTE ȘI:

Cum să-ți faci casa să pară instant mai curată. Trucurile simple recomandate de experții în curățenie

Obiceiuri care îți murdăresc casa fără să îți dai seama. Ce spun experții în curățenie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit de Pro TV?
Știri
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit…
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Știri
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații moldoveni scor mic României
Gandul.ro
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Ce operații estetice are artista din Bulgaria
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Afecțiunea de care suferă Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Ce operații estetice are artista din Bulgaria
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce a dezvăluit artista despre legătura lor: „E trecută și uitată”
Click.ro
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații moldoveni scor mic României
Gandul.ro
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații...
ULTIMA ORĂ
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit ...
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit de Pro TV?
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Motivul real pentru care Aris Eram a fost eliminat de la Survivor. De ce a fost trimis acasă fiul Andreei ...
Motivul real pentru care Aris Eram a fost eliminat de la Survivor. De ce a fost trimis acasă fiul Andreei Esca, de fapt
Cele 5 cuvinte care i-au distrus toate speranțele la o relație. Ce i-a șoptit Aris la ureche Biancăi, ...
Cele 5 cuvinte care i-au distrus toate speranțele la o relație. Ce i-a șoptit Aris la ureche Biancăi, după ce a fost eliminat de la Survivor
Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano a luat titlul: „Jucătorii m-au ...
Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano a luat titlul: „Jucătorii m-au luat și m-au împins acolo, eu nu voiam”
„Cel mai bun câștigă”. Reacția ministrului din Republica Moldova după punctajul dat României
„Cel mai bun câștigă”. Reacția ministrului din Republica Moldova după punctajul dat României
Vezi toate știrile