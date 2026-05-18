Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit de Pro TV?

Semifinala reality-show-ului Desafio: Aventura promite una dintre cele mai tensionate ediții de până acum, iar lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro intră într-o fază decisivă. Cu doar câteva ore înainte de difuzarea episodului de la PRO TV, informațiile apărute din culisele competiției indică deja cine sunt cei trei concurenți care vor ajunge în finala de marți seara.

După eliminarea surprinzătoare a Codruței Meilă, concurenții rămași în competiție sunt Drăghia, Dumbo, Rafa și Vali. Cei patru vor intra în semifinală cu o singură miză: calificarea în ultimul act al competiției. Potrivit informațiilor apărute înainte de difuzarea ediției, semifinala va include două probe extrem de dificile, iar câștigătorii acestora își vor asigura automat locul în finală.

Cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura

Primele două bilete către marea finală ar fi obținute de Drăghia și Dumbo, doi dintre cei mai constanți concurenți ai sezonului. Ambii au demonstrat pe parcursul competiției rezistență fizică, strategie și capacitatea de a face față presiunii, iar rezultatele din semifinală ar confirma statutul lor de favoriți.

În schimb, Rafa și Vali ar urma să ajungă la duelul de supraviețuire, moment care va decide ultimul finalist al sezonului. Duelul este considerat unul dintre cele mai dure momente din competiție, deoarece orice greșeală poate însemna eliminarea chiar înainte de marea finală. De această dată, tensiunea va fi uriașă, mai ales că ambii concurenți au avut un parcurs intens și au trecut prin numeroase provocări în ultimele săptămâni.

Vali va reuși să câștige confruntarea directă, obținând astfel ultimul loc disponibil în finală. În aceste condiții, Rafa ar deveni concurentul eliminat în semifinală, ratând la limită șansa de a lupta pentru premiul cel mare.

Astfel, finala de marți seara ar urma să îi aducă față în față pe Drăghia, Dumbo și Vali, cei trei concurenți care au rezistat până la capăt într-unul dintre cele mai dure sezoane ale show-ului. Fiecare dintre ei vine cu un stil diferit de joc și cu un parcurs care i-a transformat în favoriți ai publicului.

Marea întrebare rămâne însă cine va câștiga trofeul și premiul de 150.000 de euro. În mediul online, fanii emisiunii sunt deja împărțiți între Drăghia și Dumbo, considerați favoriții principali ai sezonului. Totuși, după victoria din duelul de supraviețuire, Vali ar putea produce surpriza finalei și ar putea întoarce complet calculele hârtiei.

