Acasă » Știri » Motivul real pentru care Aris Eram a fost eliminat de la Survivor. De ce a fost trimis acasă fiul Andreei Esca, de fapt

Motivul real pentru care Aris Eram a fost eliminat de la Survivor. De ce a fost trimis acasă fiul Andreei Esca, de fapt

De: Andreea Stăncescu 18/05/2026 | 08:43
Motivul real pentru care Aris Eram a fost eliminat de la Survivor. De ce a fost trimis acasă fiul Andreei Esca, de fapt
Aris Eram a fost eliminat de la Survivor / Sursa foto: Captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Aris Eram s-a duelat pentru a-și păstra locul în competiția Survivor România 2026, însă după o confruntare dramatică a fost eliminat și și-a luat rămas-bun de la colegii săi din Republica Dominicană. Ediția a adus multă tensiune, strategii neașteptate și momente emoționante care au schimbat complet atmosfera din tabără.

Totul a început după un joc de recompensă intens, în urma căruia o parte dintre concurenți s-au bucurat de avantajele victoriei, în timp ce ceilalți au rămas concentrați pe votul decisiv din Consiliul Tribal. Situația s-a complicat în momentul în care Maria și-a folosit totemul special, anulând votul lui Gabi Tamaș și schimbând complet calculele alianțelor.

Primul concurent trimis la duel a fost Lucian Popa, însă surpriza serii a venit atunci când Gabi Tamaș, beneficiind de colanul de imunitate, a decis să îl nominalizeze și pe Aris Eram.

Duelul dintre Aris și Lucian a fost extrem de important. Momentul decisiv a venit după ce Aris a câștigat prima rundă și părea să controleze confruntarea. Înainte de al doilea joc, concurentul a încercat să se motiveze singur, avertizându-se că orice pierdere a concentrării îl poate costa competiția. Din păcate pentru el, exact acest lucru s-a întâmplat, iar Lucian a profitat de ezitările adversarului și a reușit să întoarcă scorul într-un duel tensionat până la final.

„Dacă nu mă concentrez, e pierdut! Haidem, mergem la maximum!”, a spus Aris înainte de duelul cu Lucian Popa.

Sursa foto Captură Antena 1

Ce mesaj a transmis Aris Eram după eliminare

Confruntarea s-a încheiat cu victoria lui Lucian Popa, scor 3-2, iar Aris Eram a fost eliminat. Vizibil emoționat, acesta le-a mulțumit colegilor pentru experiența trăită și a spus că pleacă mândru de parcursul său, chiar dacă se vedea ajungând mult mai departe în competiție.

„Dumnezeu mă vrea aici! Foarte strânsă a fost (n.r. competiția)”, a fost reacția lui Lucian Popa, după ce a obținut victoria.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur sau nu că plânge atâta lumea, dar înseamnă că m-am făcut plăcut. Nu știu de ce, dar chiar dacă par așa fericit, atunci când am pierdut nu mi-a venit să cred. Chiar nu mă așteptam la acest scenariu! Mă vedeam mai departe în această competiție, dar trebuie să-l aplaud pe Luci. Merită să meargă mai departe, dar plec cu capul sus! Sunt fericit de parcursul meu aici. Mi se pare că toți care au ajuns până aici sunt niște oameni puternici. Mulțumesc că m-ați primit aici!”, a dezvăluit Aris Eram.

CITEȘTE ȘI: Avem imaginile! Cum l-a „căpăcit” Aris pe Gabi Tamaș la Survivor, de fapt. Cronica unei zile „udate” cu multă, multă bere

Olga Barcari, adevărul despre nopțile petrecute lângă fiul Andreei Esca la Survivor: “L-am văzut ca pe un copilaș”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașele din România care pierd cei mai mulți locuitori. Scăderea este uriașă de la un an la altul
Știri
Orașele din România care pierd cei mai mulți locuitori. Scăderea este uriașă de la un an la altul
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit de Pro TV?
Știri
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit…
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații moldoveni scor mic României
Gandul.ro
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Ce operații estetice are artista din Bulgaria
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Afecțiunea de care suferă Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Ce operații estetice are artista din Bulgaria
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce a dezvăluit artista despre legătura lor: „E trecută și uitată”
Click.ro
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații moldoveni scor mic României
Gandul.ro
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova: Ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații...
ULTIMA ORĂ
Orașele din România care pierd cei mai mulți locuitori. Scăderea este uriașă de la un an la altul
Orașele din România care pierd cei mai mulți locuitori. Scăderea este uriașă de la un an la altul
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit ...
Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit de Pro TV?
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cele 5 cuvinte care i-au distrus toate speranțele la o relație. Ce i-a șoptit Aris la ureche Biancăi, ...
Cele 5 cuvinte care i-au distrus toate speranțele la o relație. Ce i-a șoptit Aris la ureche Biancăi, după ce a fost eliminat de la Survivor
Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano a luat titlul: „Jucătorii m-au ...
Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano a luat titlul: „Jucătorii m-au luat și m-au împins acolo, eu nu voiam”
„Cel mai bun câștigă”. Reacția ministrului din Republica Moldova după punctajul dat României
„Cel mai bun câștigă”. Reacția ministrului din Republica Moldova după punctajul dat României
Vezi toate știrile