Motivul real pentru care Aris Eram a fost eliminat de la Survivor. De ce a fost trimis acasă fiul Andreei Esca, de fapt

Aris Eram s-a duelat pentru a-și păstra locul în competiția Survivor România 2026, însă după o confruntare dramatică a fost eliminat și și-a luat rămas-bun de la colegii săi din Republica Dominicană. Ediția a adus multă tensiune, strategii neașteptate și momente emoționante care au schimbat complet atmosfera din tabără.

Totul a început după un joc de recompensă intens, în urma căruia o parte dintre concurenți s-au bucurat de avantajele victoriei, în timp ce ceilalți au rămas concentrați pe votul decisiv din Consiliul Tribal. Situația s-a complicat în momentul în care Maria și-a folosit totemul special, anulând votul lui Gabi Tamaș și schimbând complet calculele alianțelor.

Primul concurent trimis la duel a fost Lucian Popa, însă surpriza serii a venit atunci când Gabi Tamaș, beneficiind de colanul de imunitate, a decis să îl nominalizeze și pe Aris Eram.

Duelul dintre Aris și Lucian a fost extrem de important. Momentul decisiv a venit după ce Aris a câștigat prima rundă și părea să controleze confruntarea. Înainte de al doilea joc, concurentul a încercat să se motiveze singur, avertizându-se că orice pierdere a concentrării îl poate costa competiția. Din păcate pentru el, exact acest lucru s-a întâmplat, iar Lucian a profitat de ezitările adversarului și a reușit să întoarcă scorul într-un duel tensionat până la final.

„Dacă nu mă concentrez, e pierdut! Haidem, mergem la maximum!”, a spus Aris înainte de duelul cu Lucian Popa.

Ce mesaj a transmis Aris Eram după eliminare

Confruntarea s-a încheiat cu victoria lui Lucian Popa, scor 3-2, iar Aris Eram a fost eliminat. Vizibil emoționat, acesta le-a mulțumit colegilor pentru experiența trăită și a spus că pleacă mândru de parcursul său, chiar dacă se vedea ajungând mult mai departe în competiție.

„Dumnezeu mă vrea aici! Foarte strânsă a fost (n.r. competiția)”, a fost reacția lui Lucian Popa, după ce a obținut victoria. „În primul rând, nu știu dacă să mă bucur sau nu că plânge atâta lumea, dar înseamnă că m-am făcut plăcut. Nu știu de ce, dar chiar dacă par așa fericit, atunci când am pierdut nu mi-a venit să cred. Chiar nu mă așteptam la acest scenariu! Mă vedeam mai departe în această competiție, dar trebuie să-l aplaud pe Luci. Merită să meargă mai departe, dar plec cu capul sus! Sunt fericit de parcursul meu aici. Mi se pare că toți care au ajuns până aici sunt niște oameni puternici. Mulțumesc că m-ați primit aici!”, a dezvăluit Aris Eram.

