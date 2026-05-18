„Cel mai bun câștigă”. Reacția ministrului din Republica Moldova după punctajul dat României

De: Andreea Stăncescu 18/05/2026 | 08:23
Ce a spus Ministerul Culturii din Republica Moldova despre punctajul acordat României
În urma punctajului oferit de juriul Republicii Moldova României la Eurovision 2026, în mediul online a izbucnit un scandal de proporții. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a primit doar trei puncte din partea juriului moldovean, deși publicul a susținut masiv prestația artistei. Diferența uriașă dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a stârnit reacții dure atât în România, cât și peste Prut.

În acest context, ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, a intervenit public pentru a clarifica situația. Oficialul a transmis că instituția pe care o conduce nu are legătură directă cu organizarea selecției și nici cu deciziile juriului implicat în concurs. Acesta a subliniat că Ministerul Culturii doar a sprijinit logistic organizatorii, iar explicațiile privind votul trebuie oferite de responsabilii desemnați de televiziunea publică.

Totodată, ministrul și-a exprimat surprinderea față de diferența evidentă dintre opțiunile publicului și punctajul acordat de juriu. El a lăsat să se înțeleagă că votul respectiv nu reflectă neapărat opinia majorității cetățenilor din Republica Moldova.

„Vreau să se înţeleagă că Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii (compania publică Teleradio-Moldova) şi da, cu toţii avem nevoie de explicaţii, mai ales după aşa un vot al publicului din Republica Moldova”, a transmis Cristian Jardan.

Ce mesaj a transmis Satoshi

La rândul său, Satoshi a transmis un mesaj de calm și echilibru după valul de critici apărut pe rețelele sociale. Artistul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a evidențiat faptul că publicul moldovean a acordat punctaj maxim României. El a făcut apel la evitarea discursurilor agresive și a subliniat că relația dintre cele două țări trebuie să rămână una apropiată și bazată pe respect reciproc.

„Dragi români, vă mulţumim pentru suport şi atitudine! Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a scris Satoshi pe contul său de Instagram.

