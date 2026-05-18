Cele 5 cuvinte care i-au distrus toate speranțele la o relație. Ce i-a șoptit Aris la ureche Biancăi, după ce a fost eliminat de la Survivor

Despărțire dureroasă la Survivor România 2026! Eliminarea lui Aris Eram a provocat un adevărat val de emoții în Republica Dominicană, însă cea mai afectată a fost, fără îndoială, Bianca Stoica. Concurenta nu și-a ascuns niciodată apropierea față de Faimos, iar pe parcursul competiției gesturile și privirile dintre cei doi au alimentat constant zvonurile privind o posibilă poveste de iubire începută în show.

Totul s-a schimbat însă după duelul decisiv. Aris Eram și Lucian Popa au ajuns față în față într-o confruntare tensionată, iar finalul a fost unul neașteptat pentru mulți dintre concurenți. După un duel extrem de strâns, Aris a pierdut și a fost nevoit să părăsească Survivor România 2026, spre surprinderea colegilor săi. Decizia care a dus la această confruntare a aparținut lui Gabi Tamaș, câștigătorul colanului de imunitate, iar alegerea lui a stârnit numeroase reacții în tabără.

Ce i-a șoptit Aris la ureche Biancăi, după ce a fost eliminat de la Survivor

Momentul eliminării a fost greu de suportat pentru Bianca Stoica, cea care părea că și-a pus toate speranțele într-o relație ce urma să continue și după terminarea competiției. Încă de la începutul aventurii din Republica Dominicană, apropierea dintre cei doi a fost evidentă. Deși făceau parte din echipe diferite și petreceau foarte puțin timp împreună, între ei s-a creat o conexiune care nu a trecut neobservată nici de concurenți, nici de telespectatori.

Pe trasee, în timpul jocurilor sau la Consiliile Tribale, Bianca și Aris au fost surprinși în repetate rânduri schimbând priviri complice și zâmbete discrete. În plus, concurenta a vorbit deseori despre cât de mult înseamnă Aris pentru ea în competiție și cât de important era sprijinul lui moral.

Tocmai de aceea, în momentul în care Faimosul a fost eliminat, Bianca a cedat emoțional. Tânăra a izbucnit în lacrimi și cu greu și-a mai putut stăpâni reacțiile.

Mai mult decât atât, ceea ce s-a întâmplat în ultimele clipe petrecute împreună a surprins pe toată lumea. Bianca ar fi sperat la un rămas-bun romantic, la un gest tandru sau la o apropiere care să lase loc unei continuări după încheierea show-ului. Însă realitatea a fost cu totul alta.

În locul unui moment emoționant și plin de afecțiune, Aris i-a adresat doar câteva cuvinte scurte, considerate de mulți extrem de reci în raport cu apropierea care exista între ei. Cele cinci cuvinte pe care i le-a șoptit la ureche au fost suficiente pentru ca fanele presupusei povești de dragoste să înțeleagă că între cei doi nu va exista, cel mai probabil, nimic după Survivor.

„Bibi, mi-a părut bine”, i-a spus Aris la plecare.

