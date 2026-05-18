Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor

De: Andreea Stăncescu 18/05/2026 | 09:10
În urma duelului dintre Aris Eram și Lucian Popa, Aris a fost nevoit să părăsească Survivor România 2026. După 19 stage-uri petrecute în competiție, concurentul a plecat acasă nu doar cu experiențe intense și susținerea colegilor, ci și cu o sumă importantă de bani primită din partea Antena 1.

Concurenții au trebuit să nominalizeze în cadrul Consiliului Tribal pe cine vor să trimită la duelul pentru eliminare. pe Gabi Tamaș, protejat de colanul de imunitate, l-a ales pe Aris. Primul concurent votat pentru confruntare fusese Lucian Popa, însă alegerea gfostului fotbalist a schimbat complet atmosfera din trib.

Mulți concurenți au fost surprinși de această decizie, iar Bianca Giurcanu a izbucnit în lacrimi, convinsă că Aris era unul dintre cei mai valoroși jucători ai sezonului.

Câți bani a primit Aris Eram de la Antena 1

Duelul a fost unul extrem de strâns, însă Lucian Popa a reușit să se impună și să își păstreze locul în competiție. După eliminare, Aris a mărturisit că se vedea ajungând mult mai departe și că înfrângerea a fost greu de acceptat. Cu toate acestea, concurentul a plecat cu fruntea sus și le-a mulțumit colegilor pentru perioada petrecută împreună în Republica Dominicană.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur că atât de multă lume plânge. Îmi pare bine că le este greu că acum plec (…) Când am pierdut, parcă nu mi-a venit să cred. Mă vedeam mai departe. Lucian este un sportiv adevărat (…) Merită să meargă mai departe, este un sportiv mult mai bun decât mine (…) Mulțumesc că m-ați primit aici”, a declarat Aris Eram, la Survivor.

Pe lângă notorietatea câștigată în emisiune, Aris Eram a obținut și un câștig financiar consistent. Pentru fiecare stage petrecut în competiție, acesta a  primit câte 2.500 de euro. Astfel, după cele 19 săptămâni petrecute la Survivor România, suma totală ajunge la aproximativ 47.500 de euro.

