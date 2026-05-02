Avem imaginile! Cum l-a „căpăcit” Aris pe Gabi Tamaș la Survivor, de fapt. Cronica unei zile „udate” cu multă, multă bere

Aris Eram și Gabi Tamaș, moment tensionant. În data de 1 mai, concurenții emisiunii Survivor au celebrat Ziua Muncii ca acasă: cu mici, grătar și multă bere. Înainte de a primi recompensa, între cei doi a existat o așa-zisă bătaie. Ce s-a întâmplat, de fapt, s-a aflat mai târziu.

Între Aris și Gabi au existat mai multe discuții aprinse, ajungându-se chiar și la clipe de agresivitate. În ultima ediție difuzată, în seara zilei de 1 mai, a apărut o scenă neașteptată. Fiul Andreei Esca l-a „căpăcit” pe Gabi Tamaș, chiar înainte de a primi recompensa și anume masa specifică sărbătorii Zilei Muncii. Ulterior, o discuție între ei și Patricia, o altă concurentă a scos la iveală detalii uluitoare.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Aris și Tamaș

Celebra emisiune difuzată pe Antena 1, Survivor România 2026 continuă. De această dată, nu mai există triburi și s-au făcut echipe pentru proba de recompensă care a avut loc în ediția din data de 1 mai. Echipa lui Tamaș, condusă de Patricia a câștigat lupta, iar concurenta, din postura de căpitan a putut alege un adversar, cu care ea și echipa ei pot împărți recompensa. Aceasta l-a ales pe Aris.

Înainte de a primi masa promisă, compusă din grătar, mici și bere, așa cum se sărbătorește 1 Mai, a avut loc o scenă incredibilă. Aris i-a dat o palmă fostului jucător de fotbal. Cu toate acestea, ulterior au ieșit la iveală detalii neașteptate. Mai concret, în timp ce se bucurau de masa festivă, a avut loc o discuție între Aris, Gabi Tamaș și Patricia. Aceștia au vorbit despre palma pe care i-a dat-o concurentului și totul a fost recunoscut: momentul a fost, de fapt, regizat.

– Voiam să vorbim despre palma aia pe care ți-am dat-o la nervi, a spus Aris. – A fost o bătaie…, a replicat Tamaș. -Ei, a fost o scenetă prost făcută – Nu, nu e adevărat! A părut foarte reală. S-a văzut de zici că a primit palmă cu adevărat , a comentat Patricia.

Deși aceasta a fost doar o secvență regizată, în trecut, cei doi au avut o discuție aprinsă din cauza voturilor. Aris l-a acuzat pe Gabi Tamaș că a influențat voturile, iar de aici a fost doar un pas pentru ca fiul Andreei Esca să îl jignească pe fostul fotbalist.

