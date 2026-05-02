Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune

Un nou val de controverse a izbucnit în jurul participării lui Gabi Tamaș la competiția Survivor, după apariția unor imagini care au stârnit numeroase reacții. Secvențele difuzate recent au atras atenția publicului prin comportamentul neobișnuit al concurentului, care părea vizibil mai energic și mai exuberant decât în alte momente ale competiției. Această stare a alimentat rapid o serie de speculații deja existente cu privire la posibile favoruri de care acesta ar fi beneficiat pe parcursul show-ului.

În ultimele săptămâni, în spațiul public au circulat diverse informații neconfirmate oficial, potrivit cărora fostul fotbalist ar fi avut parte de un tratament preferențial din partea producției. Printre acuzațiile vehiculate se numără accesul la produse interzise celorlalți concurenți, precum mâncare suplimentară, țigări și chiar băuturi alcoolice.

Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș?

Imaginile recente au venit să amplifice aceste suspiciuni. În secvențele respective, Gabi Tamaș apare într-o stare de bună dispoziție accentuată, manifestând un comportament considerat de unii ca fiind ieșit din tiparul obișnuit al competiției, unde condițiile dure și lipsurile își spun de regulă cuvântul asupra concurenților. Energia afișată și atitudinea relaxată au fost interpretate ca fiind un indiciu al unor posibile avantaje ascunse.

Discuțiile au fost intensificate și de faptul că astfel de zvonuri nu sunt noi. De la începutul sezonului, au existat voci care au sugerat că anumite persoane din competiție ar beneficia de condiții speciale. Totuși, reapariția lor în contextul noilor imagini a readus subiectul în prim-plan. Oare chiar așa să fie? Gabi Tamaș să fie favorizat în competiție?

“Este important de menționat și că, pe durata întregului sezon, Tamaș a avut și continuă să aibă acces la băutură, țigări și mâncare, alese cu discreție, prin grijă și cu acordul direct al producătorului Vladimir Dembinski.”, au scris Viperele Vesele pe social media.

În același timp, contextul general al emisiunii, cunoscută pentru condițiile dificile și regulile stricte, face ca orice abatere aparentă să fie analizată cu atenție de public. Tocmai de aceea, orice gest sau schimbare de comportament devine rapid subiect de dezbatere, mai ales atunci când implică un concurent cunoscut.

Acum o lună, Gabi Tamaș ar fi fost implicat într-un scandal de zile mari la Survivor. Tamaș ar fi fost într-o stare avansată de ebrietate și ar fi făcut scandal într‐un local din Dominicană. (VEZI AICI)

