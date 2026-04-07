Gabi Tamaș, implicat într-un nou scandal monstruos la Survivor. Acuzat că s-ar fi îmbătat și ar fi făcut circ într-un local din Dominicană

Gabi Tamaș este din nou în centrul unui scandal uriaș, după ce “Viperele Vesele” au adus acuzații extrem de grave despre comportamentul fostului fotbalist în Republica Dominicană, în culisele show-ului Survivor România.

Potrivit relatărilor, incidentul nu ar fi fost unul izolat, ci un episod întins pe ore întregi, cu tensiuni, violență și lipsă totală de reacție din partea producției.

Gabi Tamaș, implicat într-un nou scandal monstruos la Survivor

În deschiderea dezvăluirilor, “Viperele Vesele” afirmă:

“Ceea ce s-a întâmplat în Republica Dominicană, în culisele show-ului Survivor România, nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile sau explicații sterile.”

În continuare, “Viperele” subliniază că nu a fost vorba despre un simplu derapaj:

“Nu a fost doar „un incident”, ci un derapaj grav, întins pe ore întregi, în care violența a fost reală, victimele multiple și reacția oficială, inexistentă.”

“Viperele Vesele” merg mai departe și acuză Antena TV Group de ipocrizie:

“Atitudinea Antena TV Group, care în discurs condamnă violența, dar în fapt o tolerează și o acoperă, este una ipocrită, și profund periculoasă.”

Acuzat că s-ar fi îmbătat și ar fi făcut circ într-un local din Dominicană

Relatarea continuă cu detalii despre seara de 1 aprilie, când mai mulți concurenți au participat la un reward în Punta Cana, la Coco Bongo.

“Astfel, în seara de 1 aprilie, la reward-ul organizat în Punta Cana, la Coco Bongo, un loc deja bine-cunoscut în dinamica show-ului, au participat Gigi, Bianca Giurcanu, Andreea Munteanu, Bianca Stoica și Gabriel Tamaș.”

Apoi, dezvăluirea intră în miezul scandalului:

“Doar că, dincolo de spectacolul de pe scenă, s-a desfășurat un alt „show”, mult mai întunecat.”

Conform relatării, Tamaș ar fi fost într-o stare avansată de ebrietate:

“Gabriel Tamaș, aflat într-o stare avansată de ebrietate, deloc surprinzătoare în contextul privilegiilor de care beneficiază constant, nu a dat curs momentului de plecare stabilit la finalul programului.”

Ultima parte din mesajul “Viperelor” aduce acuzații suplimentare privind tratamentul preferential de care benificiază concurentul:

“Este important de menționat și că, pe durata întregului sezon, Tamaș a avut și continuă să aibă acces la băutură, țigări și mâncare, alese cu discreție, prin grijă și cu acordul direct al producătorului Vladimir Dembinski.”

