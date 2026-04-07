De ce l-a ”altoit” Gabi Tamaș pe Aris Eram, de fapt? De aici a pornit scandalul la Survivor

Aris Eram și Gabi Tamaș au provocat un scandal de proporții în cadrul emisiunii Survivor. În ediția de duminică, Aris l-a acuzat pe Gabi că ar fi influențat voturile altor concurenți. Nu s-a terminat totul la replicile acide, iar Aris ar urma să fie sancționat în următorul episod difuzat.

Aris Eram și Gabi Tamaș s-au certat în ediția de duminică. Totul a pornit de la o discuție aprinsă deschisă de Aris, care l-a atacat pe fostul fotbalist. Doar că lucrurile nu s-au liniștit în Republica Dominicană, dimpotrivă. Fiul cel mic al Andreei Esca ar fi părăsit competiția, după ce Gabi Tamaș l-ar fi altoit.

De ce l-a altoit Gabi Tamaș pe Aris Eram

Replicile acide și jignirile s-au ținut lanț în ediția din data de 5 aprilie, dar ar continua și în episodul următor. Emisiunea Survivor este una dintre cele mai cunoscute și vizionate din ultima vreme. Pe lângă probele grele la care sunt supuși concurenții pentru marele premiu, stilul de viață pe care îl duc în Republica Dominicană, producătorii prezintă fără perdea și discuțiile dure dintre participanți. De această dată, protagoniștii sunt Gabi Tamaș și Aris Eram.

Duminică, Aris l-a luat la rost pe Gabi și i-a cerut explicații cu privire la acordarea totemului de imunitate lui Cristi pentru a o vota pe Bianca, dar l-a acuzat și că a influențat decizia voturilor. Gabi Tamaș i-a explicat că nu a făcut nicio strategie de acest fel, însă nu l-a convins pe tânăr.

Aris Eram: Bravo Gabi. I-a iesit planul lui Gabi sa-l dea afara pe Ceanu. Ma asteptam la asta, a corupt-o si pe Andreea. Il felicit! Gabi Tamaș: Presupun ca el a avut un plan si nu i-a ieșit. I-am spus doar sa nu se joace cu focul că se arde. I-am aratat ca sunt mai multe strategii la mijloc, trebuie sa gandesti mai departe. Poate daca intelegea ce i-am spus, nu mai încerca să corupa alti membri ai grupului. Aris Eram: Cristi a votat din capul lui, nu? Gabi Tamaș: A votat ca i-am dat totemul de imunitate. Aris Eram: Deci a fost schema ta. Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit? Gabi Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie, arată discuția.

În plus, Aris a recunoscut că este nervos și a continuat cu jignirile. Astfel, în următorul episod Gabi Tamaș nu a mai rezistat acuzelor și jignirilor aduse și fostul fotbalist l-ar fi altoit pe fiul cel mic al prezentatoarei. Așadar, totul ar fi pornit de la acest dialog și insulta adusă de Aris asupra lui Gabi, care va fi difuzată în ediția de săptămâna viitoare.

VEZI ȘI: Gabriel Tamaș, OUT de la Survivor?! Se pregătește surpriza sezonului la Antena 1

