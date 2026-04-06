Gabriel Tamaș, OUT de la Survivor?! Se pregătește surpriza sezonului la Antena 1

Gabi Tamaș face parte din echipa Faimoșilor din cadrul emisiunii Survivor România 2026. Acesta se luptă pentru marele premiu, dar și pentru titlul de câștigător. Dacă până acum a făcut față cu brio tuturor probelor, din ediția următoare ar putea părăsi competiția.

Gabi Tamaș este un concurent puternic, iar asta a demonstrat pe tot parcursul emisiunii. El a reușit să treacă de toate probele de până acum. Cu toate acestea, în promo-ul pentru următoarea ediția de săptămâna viitoare, apare cum fostul fotbalist este accidentat, iar asta l-ar putea pune pe Gabi în dificultate. Acest lucru nu sugerează nimic altceva decât că ar putea fi eliminat pentru a nu-i agrava starea de sănătate în urma gravului accident pe care l-a suferit.

Gabi Tamaș ar putea părăsi Survivor

Până ediția trecută, Gabi Tamaș a arătat ce rival de temut este. El a trecut de toate provocările emisiunii, chiar și de momentele tensionante care au apărut între participanți. Următoarea ediție a acestui sezon pregătește surprize uriașe pentru fanii Survivor. Este vorba de Gabi Tamaș. Acesta ar putea părăsi competiția și asta pentru că în imaginile difuzate la finalul emisiunii de duminică, 5 aprilie, s-a putut observa cum fostul fotbalist s-a accidentat grav la una dintre probe. Chiar dacă este de neînvins la probe, se întâmplă și incidente, iar sănătatea este cea mai importantă. Din acest motiv, este posibil ca producătorii emisiunii să decidă să îl elimine pe concurent.

Episoadele ce urmează vin cu mare agitație din Republica Dominicană. Pe lângă probe și accidentări, vor exista replici acide. Protagoniștii vor fi Gabi Tamaș și Aris Eram. Cei doi vor continua cearta pe care au început-o în episodul din 5 aprilie, iar Aris nu se lasă mai prejos și îl jignește pe concurent. Ba mai mult, îi cere mai multe explicații despre strategia sa de a-i da totemul lui Cristi pentru ca acesta să o voteze pe Bianca.

-Aris: Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?

-Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie, este o parte din discuția pe care o vor avea cei doi în ediția următoare.

