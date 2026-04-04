Gabi Tamaș a pierdut definitiv! Lovitură cruntă pentru favoritul de la Survivor 2026. Este bun de plată

Scandalul dintre Gabi Tamaș și Nae Constantin se reaprinde. De această dată, fotbalistul, care este plecat la Survivor, a primit o veste care nu o să-l bucure deloc când o să revină acasă. După ce a fost înregistrat fără voia sa, a pierdut procesul împotriva fostului său antrenor. Ani de zile s-au târât prin tribunale. Despre ce este vorba? CANCAN.RO vă oferă, în acest material, toate detaliile în ordine cronologică, de la începutul conflictului din 2022 și până în prezent. Aflați totul în rândurile de mai jos.

Totul a început în octombrie 2022, atunci când Gabi Tamaș juca la Petrolul Ploiești. După un meci aprins între fosta lui echipă și FCSB, Petrolul Ploiești a pierdut, iar de acolo a început totul, iar Gabi a fost dat afară din echipă. Nu iese fum fără foc.

După confruntarea din teren, fotbalistul a ieșit la restaurant cu ceilalți colegi, unde ar fi consumat alcool, probabil pentru a-și îneca amarul. Iar apoi, sportivul a pus mâna pe telefon și a intrat într-un conflict cu antrenorul Nae Constantin, căruia i-ar fi reproșat telefonic diverse lucruri de natură tactică. Antrenorul a înregistrat apelul și l-a făcut public pe grupul suporterilor de la vremea aceea. Fotbalistul le-ar fi adresat injurii atât suporterilor, cât și celor din conducere.

Gabi Tamaș nu a uitat și nu a iertat: plângere penală la Parchet în noiembrie

După ce a părăsit echipa, sportivul Gabi Tamaș nu a vrut să lase lucrurile așa cu fostul său antrenor Nae Constantin. Fotbalistul a mers, în noiembrie 2022, la Parchet, unde a făcut o plângere penală împotriva fostului antrenor, pe motiv că l-a înregistrat fără acceptul lui, fără consimțământ.

După doi ani de anchetă și tensiuni, în 2024, procurorul a decis că nu este cazul să îl trimită în judecată pe Nae Constantin pentru violarea secretului corespondenței și a dispus închiderea dosarului. Gabi Tamaș, luptător cum îl știm noi, nu a lăsat lucrurile așa și a mers să își caute dreptatea în instanță, spunând tare și răspicat că nu este de acord cu decizia procurorului și dorind retrimiterea dosarului la anchetă. Sportivul i-a rugat pe oamenii legii să țină cont că fostul antrenor l-a înregistrat și să dispună trimiterea lui în judecată.

Ce a decisa instanța

Acum începe coșmarul pentru concurentul Survivor, Gabi Tamaș, care nu o să mai aibă liniște nici în pustietate dacă află veștile din țară. Pe data de 27 martie, anul acesta, verdictul a fost dat. Instanța s-a pronunțat, iar cererea lui Gabi Tamaș a fost respinsă. Ce înseamnă acest lucru? Sportivul a pierdut definitiv procesul în fața lui Nae Constantin, ba mai mult, este obligat să plătească și cheltuielile judiciare în valoare de 200 de lei.

