Petruț Rizea a suferit un AVC. Celebrul profesor a trecut prin clipe cumplite: "M-au doborât toate zilele în care am luptat"

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 11:39
Un profesor cunoscut a trecut prin momente dificile. Petruț Rizea a suferit un AVC. Anunțul a fost făcut chiar de el pe rețelele de socializare. Acesta trage un semnal de alarmă, mai ales că în urmă cu un an a avut o discuție despre depresie și problemele cu care se poate confrunta un cadru didactic.

O veste tristă a „inundat” mediul online. Profesorul pentru învățământ primar Petruț Rizea a mărturisit că a suferit un accident vascular cerebral. Acesta pune totul pe seama epuizării acumulate în timp. Mai mult, în urmă cu un an a discutat despre aceeași problemă, cu care tot mai mulți profesori se confruntă. Bărbatul trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe toți să aibă grijă, mai ales de sănătatea mintală.

Celebrul profesor, Petruț Rizea a trecut prin clipe grele. Acesta s-a simțit tot mai obosit în ultima vreme, iar asta a dus la un AVC. Anunțul a fost făcut chiar de el pe pagina sa de socializare.

Ani la rând am dus totul în tăcere. Pentru că asta face un profesor, duce. Explică. Rabdă. Speră.
Și apoi, într-o zi, corpul meu a decis să spună ce eu n-am spus niciodată: că e prea mult.
Un AVC. Nu știu când s-a întâmplat. Dar știu de ce.
Atât de simplu de rostit. Atât de greu de înțeles.
M-am trezit dintr-odată în postura în care nu mai puteam controla nimic. Eu, cel care încercam mereu să țin lucrurile în ordine, să dau sens, să ajut. Ironia? Exact eu, „cel cu viață ușoară”, am ajuns aici, a transmis el pe Facebook.

Totodată, el a transmis tuturor să aibă grijă de sănătatea lor.

Nu m-a doborât o zi grea.
M-au doborât toate zilele în care am luptat, da. Și în care m-am zbătut să arăt celorlalți că ne merităm pe deplin sporul neuropsihic. Și respectul, și integritatea.
Profesori, aveți grijă de voi, a mai adăugat el.

Mai mult, în anul 2025, bărbatul a adus subiectul în atenția Ministrului Educației de la acea vreme. El a pus accent pe stigmatizarea problemelor de sănătate mintală. De asemenea, în urmă cu doi ani a prezentat în cadrul unei conferințe proiectul „Depresia se ascunde după catedră- Burnout la profesori”. Prin asta voia să atragă atenția asupra dificultăților psihologice cu care se confruntă cadrele didactice. Proiectul a avut mare succes, a ajuns în finală și a fost premiat pentru originalitate.

VEZI ȘI: În ce stare se află acum Tudor Gheorghe. Primele declarații ale artistului

Artista din România care a leșinat pe stradă, după ce ar fi suferit un AVC. Detalii de ultimă oră!

Iți recomandăm
Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează
Știri
Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Știri
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Un senator i-a scris Oanei Gheorghiu o poezie
Mediafax
Un senator i-a scris Oanei Gheorghiu o poezie
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Mediafax
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
Click.ro
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care...
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea”
BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea”
Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează
Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Cum arată Ianina, mama lui Radu Mazăre Jr? Au petrecut până dimineața, de 1 mai
Cum arată Ianina, mama lui Radu Mazăre Jr? Au petrecut până dimineața, de 1 mai
Incendiu la restaurantul ”La Cocoșatu” din București. Mai mulți oameni au fost evacuați
Incendiu la restaurantul ”La Cocoșatu” din București. Mai mulți oameni au fost evacuați
Cum arată o cameră de 656 lei pe noapte din hotelul Simonei Halep? Ce primești pentru acești bani
Cum arată o cameră de 656 lei pe noapte din hotelul Simonei Halep? Ce primești pentru acești bani
Vezi toate știrile