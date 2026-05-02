Petruț Rizea a suferit un AVC. Celebrul profesor a trecut prin clipe cumplite: ”M-au doborât toate zilele în care am luptat”

Un profesor cunoscut a trecut prin momente dificile. Petruț Rizea a suferit un AVC. Anunțul a fost făcut chiar de el pe rețelele de socializare. Acesta trage un semnal de alarmă, mai ales că în urmă cu un an a avut o discuție despre depresie și problemele cu care se poate confrunta un cadru didactic.

O veste tristă a „inundat” mediul online. Profesorul pentru învățământ primar Petruț Rizea a mărturisit că a suferit un accident vascular cerebral. Acesta pune totul pe seama epuizării acumulate în timp. Mai mult, în urmă cu un an a discutat despre aceeași problemă, cu care tot mai mulți profesori se confruntă. Bărbatul trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe toți să aibă grijă, mai ales de sănătatea mintală.

Petruț Rizea a suferit un AVC

Celebrul profesor, Petruț Rizea a trecut prin clipe grele. Acesta s-a simțit tot mai obosit în ultima vreme, iar asta a dus la un AVC. Anunțul a fost făcut chiar de el pe pagina sa de socializare.

Ani la rând am dus totul în tăcere. Pentru că asta face un profesor, duce. Explică. Rabdă. Speră.

Și apoi, într-o zi, corpul meu a decis să spună ce eu n-am spus niciodată: că e prea mult.

Un AVC. Nu știu când s-a întâmplat. Dar știu de ce.

Atât de simplu de rostit. Atât de greu de înțeles.

M-am trezit dintr-odată în postura în care nu mai puteam controla nimic. Eu, cel care încercam mereu să țin lucrurile în ordine, să dau sens, să ajut. Ironia? Exact eu, „cel cu viață ușoară”, am ajuns aici, a transmis el pe Facebook.

Totodată, el a transmis tuturor să aibă grijă de sănătatea lor.

Nu m-a doborât o zi grea.

M-au doborât toate zilele în care am luptat, da. Și în care m-am zbătut să arăt celorlalți că ne merităm pe deplin sporul neuropsihic. Și respectul, și integritatea.

Profesori, aveți grijă de voi, a mai adăugat el.

Mai mult, în anul 2025, bărbatul a adus subiectul în atenția Ministrului Educației de la acea vreme. El a pus accent pe stigmatizarea problemelor de sănătate mintală. De asemenea, în urmă cu doi ani a prezentat în cadrul unei conferințe proiectul „Depresia se ascunde după catedră- Burnout la profesori”. Prin asta voia să atragă atenția asupra dificultăților psihologice cu care se confruntă cadrele didactice. Proiectul a avut mare succes, a ajuns în finală și a fost premiat pentru originalitate.

