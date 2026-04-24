În ce stare se află acum Tudor Gheorghe. Primele declarații ale artistului

Tudor Gheorghe a reacționat vineri la informațiile apărute în presă privind o presupusă internare de urgență, după ce ar fi avut probleme de sănătate într-un hotel din Iași.

Artistul a publicat un videoclip în care tratează cu umor zvonurile și respinge, indirect, speculațiile legate de un posibil AVC.

În ce stare se află acum Tudor Gheorghe

În cursul dimineții, mai multe publicații au relatat că maestrul ar fi fost găsit în stare de inconștiență în baia camerei de hotel, iar fiul său ar fi sunat la 112. În reacția sa, Tudor Gheorghe a comentat ironic una dintre știrile alarmiste:

„Dintre toate stirile de astăzi, asta este cea mai bună. Maestrul Tudor Gheorghe, adică eu, este stare gravă la spital, după cum se vede, după ce și-a pierdut cunoștința în urma unui AVC. Poliția face investigații. Foarte bună știre!”

Poliția a confirmat că, în seara de 23 aprilie, un bărbat de 80 de ani a căzut și s-a lovit la cap în incinta unui hotel din Iași, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Verificările sunt continuate”, a transmis IPJ Iași.

Primele declarații ale artistului

Medicii au precizat că rănile au fost minore, iar pacientul a fost externat rapid. Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, Lucian Eva, a declarat:

„S-au făcut toate investigaţiile necesare, a suferit leziuni minore. Starea lui este foarte bună, astfel că a fost externat. Poate să-şi reia activitatea.”

Surse locale au indicat că bărbatul ar fi acuzat amețeli după ce ar fi consumat alcool la restaurantul hotelului, iar ulterior ar fi căzut în baie, fiind găsit de persoana care îl însoțea. Informațiile neconfirmate inițial au alimentat speculațiile potrivit cărora victima ar fi fost Tudor Gheorghe.

După externare, artistul a publicat un videoclip în care apare zâmbind și glumind pe seama relatărilor exagerate, semn că starea sa este bună și că își poate continua activitatea.

