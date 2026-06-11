Val de cutremure în România! Unde s-a produs seismul de joi, 11 iunie 2026

Joi, 11 iunie 2026, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a înregistrat un nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut și în apropierea căror orașe s-a produs?

În noatea de miercuri spre joi (10-11 iunie), la ora locală 01:59, a fost înregistrat un cutremur slab cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter în zona seismică Vrancea. Acesta s-a produs la o adâncime de 119,4 kilometri, în apropiere de următoarele orașe:

44 km S de Focșani

59 km S de Buzău

68 km E de Sfântu Gheorghe

78 km E de Brașov

92 km NE de Ploiești

„În ziua de 11 iunie 2026, la ora 01:58:59 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la o adâncime de 119.4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 44 km S de Focșani, 59 km S de Buzău, 68 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km E de Brașov, 92 km NE de Ploiești”, se arată în comunicatul INCDFP.

Activitate seismică intensă în România

Cutremurul din dimineața zilei de joi vine la doar câteva ore după ce marți, 9 iunie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a raportat trei cutremure – cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 2,8 grade pe Scara Richter.

Primul seism s-a produs dimineaţă şi a avut 2,8 grade pe scara Richter. Al doilea, la 13:45, de 2,3 grade pe scara Richter, iar al treilea – la ora 17:34 şi a fost 2,1 grade pe scara Richter. De la începutul anului 2026, în România au avut loc o serie de cutremure de intensitate mică și moderată. Numai de la îneputul lunii iunie, în România s-au produs 8 cutremure slabe cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 grade pe Scara Richter. Cel mai intens cutremur din acest an s-a produs în luna februarie (în județul Vrancea) și a avut o magnitudine de 4, 4 grade pe scara Richter.

Potrivit reprezentanților INCDFP, o astfel de serie de seismed de mică intensitate reflectă dinamica geologică firească a României și nu reprezintă un semnal de alarmă pentru un cutremur major.

Radu Opaina avertizează asupra riscurilor unui cutremur major în București. „Sunt 1.500 de blocuri cu risc seismic I”

Bilanțul cutremurului de 7,8 grade din Filipine. A avut 138 de replici