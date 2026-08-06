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Anca Pandrea, mărturisiri sfâșietoare la 80 de ani! Actrița trece prin clipe cumplite: „Simt că nu este aer”

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 10:49
Anca Pandrea, mărturisiri sfâșietoare la 80 de ani! Actrița trece prin clipe cumplite: „Simt că nu este aer”
Anca Pandrea, mărturisiri sfâșietoare la 80 de ani! Actrița trece prin clipe cumplite: „Simt că nu este aer”
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Zilele toride au devenit un adevărat coșmar pentru Anca Pandrea. Îndrăgita actriță a făcut dezvăluiri tulburătoare despre lupta pe care o duce zi de zi și recunoaște că, în această perioadă, fiecare oră este o provocare.

Anca Pandrea nu ascunde faptul că trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Vedeta spune că temperaturile sufocante îi pun organismul la grea încercare, iar ceea ce pentru alții înseamnă o simplă zi de vară, pentru ea s-a transformat într-o adevărată luptă.

Anca Pandrea, la capătul puterilor

Abia în al doilea plan se află explicația. Actrița, care are 80 de ani, se confruntă de mai mult timp cu probleme serioase de sănătate. Diagnosticată cu insuficiență cardiacă și pulmonară, fiind dependentă de oxigen, artista spune că valul de caniculă îi accentuează starea și îi face respirația din ce în ce mai dificilă.

„Nu sunt prea bine, pentru că este foarte cald, iar mie mi-e foarte cald și nu prea rezist la căldură. Am aer condiționat, dar dacă îl las ore întregi iar nu e bine, pentru că mă doare mijlocul. Și nici așa nu e bine.”, a declarat Anca Pandrea.

Anca Pandrea / Foto: Facebook

Situația este cu atât mai complicată cu cât nici măcar răcoarea din casă nu îi oferă confortul de care are nevoie. Dacă ține aerul condiționat pornit prea mult timp, apar alte probleme, iar dacă îl oprește, căldura devine insuportabilă. Actrița spune că senzația pe care o are în aceste zile este una greu de descris și recunoaște că simte pur și simplu că aerul lipsește.

„De fapt mi se pare că, pur și simplu, nu este aer. Simt că nu este aer! Sigur că eu am dat drumul la aerul condiționat și nici nu vreau să mă gândesc acum la facturi… Dar nu pot să îl țin foarte mult, că începe să mă doară mijlocul, după cum spuneam. Prea cald este! Prea zăpușeală este afară! Mai avem cel puțin o lună de zile călduroasă… așa că… mai am de îndurat căldura acasă.”, a mărturisit artista.

Ultimii ani au fost un coșmar

Ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru Anca Pandrea. Problemele medicale au adus-o de mai multe ori pe patul de spital, iar un virus a ținut-o internată aproape două săptămâni. Cu toate acestea, actrița încearcă să își păstreze optimismul și să meargă înainte. În paralel, continuă să îi poarte o dragoste nemărginită lui Iurie Darie. În fiecare an îi cinstește memoria și spune că timpul nu a reușit să estompeze dorul pe care îl simte.

„Am fost la cimitir, pe data de 14 martie. Acolo unde doarme Iura mai mult, cum spun eu, că așa îmi place, în loc de cimitir. A fost copleșitor. Pe măsură ce trece timpul parcă era ieri. E mult mai aproape. Sau poate mă duc eu spre el mai repede… Se poate și asta!”, a povestit Anca Pandrea.

Deși sănătatea îi pune numeroase piedici, artista nu renunță la planurile sale. Își dorește să publice o carte și speră ca, în curând, toate amintirile pe care le înregistrează să ajungă într-un volum dedicat vieții sale.

„Mi-am cumpărat un reportofon, de fapt mi l-au cumpărat Răzvan și Ingrid, prietenii mei și tot spun că mă pun pe înregistrat, pentru un volum. De mâine încep să înregistrez și ei se ocupă de asta. Eu nu mă pricep. Eu doar înregistrez și ei se ocupă să le scoată pe print, ca să scoatem cartea, după înregistrări”, a mai spus actrița pentru Viva.

VEZI ȘI: Anca Pandrea a ajuns, de urgență, la spital: ”Tremur și mi-e foarte frig!”

 Anca Pandrea, mărturisire șoc: motivul pentru care nu a chemat preotul, când s-a dus cu două sticle de șampanie la mormântul lui Iurie Darie: ”Iura apare, așa, ca un abur în casă!”

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